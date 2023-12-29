Не сукнею одною: варіанти стильних образів на Новий рік

Традиційно Новий рік асоціюється зі святковими сукнями. Однак останнім часом все більшої популярності набирають альтернативні варіанти вбрання для зустрічі Нового року. Модні бренди пропонують широкий вибір одягу, які дозволяють створити стильний і оригінальний образ.

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Про це пише Радіотрек.

Вишиванки

Вишиванка - це не тільки національний одяг, а й стильний тренд, який можна використовувати для створення святкового образу. Нестандартні мінімалістичні вишиванки у ніжних кольорах стануть чудовим доповненням до вечірнього вбрання.

Комбінезони

Комбінезон - це ще один модний тренд, який підходить для зустрічі Нового року. Він може бути як класичним, так і сучасним. Дизайнери представили чорні та червоні комбінезони з блискітками, модними нині бантами, корсетами.

Костюми

Костюм - це зручний і стильний варіант для зустрічі Нового року. Він може бути як офіційним, так і повсякденним. Лаконічний костюм, що складається з вишуканого жакета та штанів, підійде для будь-якого випадку.

Піжами

Якщо ви збираєтеся зустріти Новий рік вдома, можете одягнути на святкове застілля стильну піжаму. Таке вбрання підійде і для піжамної вечірки в честь Нового року. А якщо додати ефектні сумочку та взуття, то такий образ можна буде сміливо носити і на вулиці.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити ідеальний образ для першого побачення.

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