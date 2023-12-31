Ніколи не робіть цих 5 речей перед подорожжю: Від чого потрібно відмовитися

Існують давні прикмети, які застерігають від певних дій перед тим, як вирушати в подорож. UAportal розповів, яких дій уникали наші предки, щоб відвернути нещастя.

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Не мити голову та не приймати ванну

Не рекомендується мити голову безпосередньо перед подорожжю. Наші предки вірили, що це накликає нещастя і робить людину вразливою до негативних сил. Щоб захиститися від потенційних небезпек, рекомендувалося мити голову за день до поїздки або після прибуття до місця призначення.

Ніяких повернень посеред подорожі

Якщо ви випадково забули щось вдома, категорично не рекомендується повертатися назад після початку подорожі. Раціонально, повернення з півдороги не тільки марнує час, але й виснажує цінну енергію. Тому перед тим, як вирушати в дорогу, краще переконатися, що нічого не залишилося позаду.

Переступати поріг лівою ногою

Переступання порогу лівою ногою приносить неприємності та притягує негативну енергію. І навпаки, вважається, що права нога приносить успіх і позитивну енергію. Для того, щоб забезпечити безперешкодну і безпроблемну подорож, рекомендується переступати поріг правою ногою, промовляючи при цьому молитву про безпечну мандрівку.

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Уникайте шиття та ремонту речей

Згідно з прикметами, займатися шиттям або ремонтом безпосередньо перед подорожжю може призвести до значних неприємностей, оскільки це може символізувати "зшивання" низки нещасливих подій. Якщо на блузці, призначеній для подорожі, випадково відірвався ґудзик, рекомендується не пришивати його назад, а краще переодягнутися.

Зберігайте плани подорожі в таємниці

Утримайтеся від того, щоб ділитися деталями своїх планів з малознайомими або взагалі незнайомими людьми. Наші предки вірили, що заздрість або недоброзичливість сторонніх можуть накликати нещастя і неприємності в дорозі. Найкраще обмежити знання про свої плани подорожі колом рідних та близьких. Пам'ятайте, чим менше людей знають про ваші наміри, тим менше шансів зіткнутися з труднощами.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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