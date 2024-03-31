5 солодощів, які можна їсти під час дієти та не гладшати

Які солодощі можна їсти на дієті під час схуднення

Хочеш ласувати й худнути? Це дійсно можливо! Є багато смаколиків, які не лише не зашкодять твоїй фігурі, але й принесуть користь.

Проте є солодощі, які можна їсти навіть на дієті. Так, це не міф! Списком таких "дієтичних" продуктів поділились у виданні РадіоТрек.

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Ось 5 з них:

1. Зефір

Але не будь-який! Вибирай зефір на агар-агарі. Він покращує роботу печінки, насичує організм йодом і кальцієм. А ось зефір на желатині краще їсти обережно, адже він більш калорійний.

2. Мармелад

Цей десерт зазвичай виготовляють із фруктового пюре, тому він багатий на вітаміни, мікро- та макроелементи.

3. Натуральний мед

Справжня скарбниця корисних речовин! У ньому є вітаміни, пантотенова та фолієва кислота, кальцій, магній, залізо, йод та багато іншого. Лікарі рекомендують їсти до 2 столових ложок меду на день.

4. Гіркий шоколад

Темний шоколад – це не лише смачно, але й корисно. Він стимулює роботу мозку, покращує пам'ять, уповільнює старіння. Якщо худнеш, обирай шоколад із вмістом какао не менше 80%.

5. Фрукти

Найкраще їсти їх у першій половині дня. Ввечері краще ласувати ягодами. Ці продукти чудово замінюють цукор.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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