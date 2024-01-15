5 предметів одягу, які вам знадобляться, якщо ви мініатюрні

Якщо ви маленького росту, важливо правильно підбирати одяг. Інакше ваш образ буде недолугим.

Стилісти для Best Life зауважили, що пошук одягу, який добре сидить, особливо на плечах і талії, може бути проблемою для маленьких людей. Багато дизайнів підходять для людей середнього або вищого зросту.

Загалом пропорції не зовсім правильні — наприклад, плечові шви спадають не в тому місці, а рукави – нижче зап’ястя. З огляду на все це, ось кілька основних речей для маленьких, які стилісти рекомендують додати до вашого гардеробу.

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1. Штани з високою талією

Незалежно від того, купуєте ви джинси, легінси чи штани, обов’язково враховуйте фасон. Як правило, висока талія, як правило, більш приємні для мініатюрних тіл.

"Пара штанів з високою талією може подовжити ваші ноги та створити збалансований силует", – кажуть стилісти.

2. Пошитий на замовлення піджак

Піджак, який покроїли на замовлення, є обов’язковим у кожній шафі мініатюрної жінки. Варто шукати із тонкими лацканами та без підкладок на плечах, який не буде обтяжувати вашу мініатюрну фігуру.

Добре підібраний піджак буде відкреслювати вашу талію та додасть структуру вашому тілу. Для обтічного вигляду виберіть піджак, який закінчується на стегнах, і поєднуйте його з монохромним одягом. Ви можете залишити піджаки розстебнутими, щоб створити вертикальну лінію по центру тіла.

3. Сукня міді

Максісукня може не підійти жінкам низького зросту, а ось сукня міді буде кращим варіантом. Йдеться про сукні довжиною від коліна до середини ікри, завдяки чому можна продемонструвати миле взуття та підкреслити свою вузьку фігуру.

Стилісти радять суцільне плаття з запахом, яке є не тільки позачасовим та елегантним, але й обтягує найменшу частину вашої талії. Доповнювати свої сукні міді нюдовим взуттям під тон вашої шкіри, що створить ілюзію довшої ноги.

4. Тренч або пальто

Можна стверджувати, що тренч або пальто повинні бути в гардеробі кожного, незалежно від типу фігури. Цей класичний предмет верхнього одягу ніколи не виходить з моди, і його можна носити в будь-який сезон практично для будь-якого випадку.

Однак якщо ви маленького розміру, вам варто врахувати кілька важливих міркувань. Шукайте пальто довжиною три чверті, яке буде сягати прямо до середини стегна.

5. Вузькі джинси до щиколотки

Якщо ви мініатюрні, скористайтеся своєю здатністю обирати укорочені речі. У вашому гардеробі має бути пара вузьких або прямих джинсів довжиною до щиколотки. Укорочена довжина полегшує та створює ілюзію подовження ніг.

Щоб виглядати вишукано, поєднуйте джинси з низьким каблуком або загостреною підошвою, а також укорочений до пояса або заправлений верх.

Нагадаємо, що у новому сезоні в моді зручність і комфорт. Це стосується і взуття. Популярними моделями стануть ті, які дозволяють легко пересуватися та не викликають дискомфорту.

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