У тренді - зручні моделі: 8 пар взуття, яке буде в моді у 2024 році
У новому сезоні в моді зручність і комфорт. Це стосується і взуття. Популярними моделями стануть ті, які дозволяють легко пересуватися та не викликають дискомфорту.
Про це пише Радіотрек.
Ось кілька трендових моделей взуття на 2024 рік:
Ковбойські чоботи
Це універсальна модель, яка підійде як чоловікам, так і жінкам. Вони зручні, практичні та добре поєднуються з різними стилями одягу.
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Оксфорди
Щось середнє між лоферами та черевиками на шнурівці. Вони комфортні, практичні та елегантні. Такі туфлі можна носити як в офісі, так і на прогулянці.
Челсі
Класика, яка ніколи не виходить з моди. Вони зручні, стильні та підходять для будь-якого випадку.
Лофери
Щеодна універсальна модель, яка підійде до будь-якого стилю одягу. Вони зручні та практичні, а також виглядають стильно.
Металік
Тренд, який прийшов до нас з минулого року. Взуття кольору металік виглядає яскраво та ефектно, а також додає образу екстравагантності.
Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.
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