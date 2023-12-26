У тренді - зручні моделі: 8 пар взуття, яке буде в моді у 2024 році

У новому сезоні в моді зручність і комфорт. Це стосується і взуття. Популярними моделями стануть ті, які дозволяють легко пересуватися та не викликають дискомфорту.

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Про це пише Радіотрек.

Ось кілька трендових моделей взуття на 2024 рік:

Ковбойські чоботи

Це універсальна модель, яка підійде як чоловікам, так і жінкам. Вони зручні, практичні та добре поєднуються з різними стилями одягу.

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Оксфорди

Щось середнє між лоферами та черевиками на шнурівці. Вони комфортні, практичні та елегантні. Такі туфлі можна носити як в офісі, так і на прогулянці.

Челсі

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Вони зручні, стильні та підходять для будь-якого випадку.

Лофери

Щеодна універсальна модель, яка підійде до будь-якого стилю одягу. Вони зручні та практичні, а також виглядають стильно.

Металік

Тренд, який прийшов до нас з минулого року. Взуття кольору металік виглядає яскраво та ефектно, а також додає образу екстравагантності.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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