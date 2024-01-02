Як персоналізувати свій гардероб, щоб кожен день мати стильний вигляд

Підхід до стилю змінюється: все більше людей дотримуються мінімалістичного підходу, віддаючи перевагу якості над кількістю та дбаючи про екологічність. Тому особливої популярності набув капсульний гардероб – невеликий вибір предметів, які можна носити як взаємозамінні.

Відео дня

Стилістка Кензі Велч у TikTok розповіла про головну помилку, яку багато людей схильні робити, створюючи власний капсульний гардероб. Якщо це виправити, то щодня ви матимете індивідуальні та цікаві образи.

Читайте також: Топ-5 кольорів, що візуально зістарюють: Який одяг не варто одягати

Ваш капсульний гардероб має бути індивідуальним

Велч пояснила, що універсального підходу не існує: "Ваш капсульний гардероб не повинен виглядати так, як у всіх інших".

Зрештою, капсульний гардероб ефективний лише тоді, коли в ньому є речі, які ви постійно любите носити. Тому не робіть помилки, забувши, щоб він відображав вашу особистість, уподобання та спосіб життя.

Естетика свого стилю

За словами Велч, існує вісім основних естетичних стилів:

Бохо: у стилі хіпі, з великою кількістю струмуючих тканин, бахромою, багатошаровими прикрасами та квітковими або природними візерунками.

Класичний: позачасовий та елегантний, із простими силуетами, приталеними деталями та високоякісними натуральними тканинами.

позачасовий та елегантний, із простими силуетами, приталеними деталями та високоякісними натуральними тканинами. Повсякденний: невимушений і легкий – ви можете носити кросівки або джинсові куртки, наприклад, зі спідницями та сукнями.

невимушений і легкий – ви можете носити кросівки або джинсові куртки, наприклад, зі спідницями та сукнями. Edgy: нетрадиційний і насичений чорним, з акцентом на міцних матеріалах – подумайте про масивні черевики на підошві та потертий денім.

нетрадиційний і насичений чорним, з акцентом на міцних матеріалах – подумайте про масивні черевики на підошві та потертий денім. Glam: блискучий і привертає увагу, з акцентом на блискучих і розкішних тканинах, таких як атлас і блискітки, і яскравих металевих відтінків, таких як срібло і шампань.

Мінімум: чисті лінії та монохроматична нейтральна палітра – стримані предмети з невеликою кількістю візерунків або декоративних деталей.

чисті лінії та монохроматична нейтральна палітра – стримані предмети з невеликою кількістю візерунків або декоративних деталей. Преппі: шик у стилі Ліги плюща з великою кількістю трикотажу, пастельних кольорів, морських смужок, клітинок/шотландок або косичок – ті речі, які ви носили б у заміському клубі чи на полі для гольфу.

шик у стилі Ліги плюща з великою кількістю трикотажу, пастельних кольорів, морських смужок, клітинок/шотландок або косичок – ті речі, які ви носили б у заміському клубі чи на полі для гольфу. Романтичний: акцент на жіночних кольорах, силуетах у вінтажному стилі та розкішних матеріалах, що летять. Наприклад, рум’яно-рожевий, пишні спідниці та багато мережива, шифону, тюлю та шовку з вишитими деталями.

Існують також підкатегорії для всієї цієї естетики, розповіла стилістка. Наприклад, якщо ви вважаєте свій стиль різким, ви можете більше віддати перевагу вуличному одягу або більше віддати перевагу гранжу.

Створіть свій капсульний гардероб відповідно до своєї естетики

Як тільки ви дізнаєтесь про свою естетику, наступним кроком є визначення основних елементів, які говорять про "сутність" вашого стилю. Поставте собі запитання на кшталт: "Яких силуетів я час від часу намагаюся знайти?" і "Які кольори роблять мене найбільш впевненим?"

Наприклад, якщо у вас стиль бохо, основними речами можуть бути футболки з малюнком, розкльошені штани, джинсові шорти, черевики вестерн, аксесуари з бахромою та капелюхи з фетровими полями.

Орієнтуйтеся на класику

Капсульні гардероби, як правило, зосереджуються на нейтральних предметах, які ніколи не виходять з моди – зрештою, це найбільш універсальні, економічно ефективні та найлегші для комбінування речі. Отже, хоча стилістка радить персоналізувати свій капсульний гардероб відповідно до вашої естетики, вона також каже, що варто включити певні класичні, основні речі, щоб переконатися, що ваша колекція витримає випробування часом.

"У капсульному гардеробі є речі, універсальні для всіх", – пояснює Велч. "Сюди входять футболки, джинси, светри –усі ті предмети, які носять усі, незалежно від свого стилю".

Наприклад, шкіряна куртка чи маленьке чорне плаття є чудовим доповненням до гардеробу, незалежно від того, чи ви дотримуєтеся мінімалізму, гострої чи повсякденної естетики. Однотонний блейзер такого веселого відтінку, як рожевий, може підійти для вашого капсульного гардеробу, незалежно від того, чи є ви стильним, гламурним або класичним.

Нагадаємо, що у новому сезоні в моді зручність і комфорт. Це стосується і взуття. Популярними моделями стануть ті, які дозволяють легко пересуватися та не викликають дискомфорту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!