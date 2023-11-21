5 кімнатних рослин, які загинуть від вологи

Які кімнатні рослини загинуть від вологи - які вазони треба рідко поливати

Деякі рослини процвітають в екстремальних умовах, для інших висока вологість може бути великою проблемою. Більшість кімнатних рослин можуть переносити принаймні 30-50% вологість.

Про це розповіла експертка із садів Ерінн Вітц для Best Life. Читайте далі, щоб дізнатися, які кімнатні рослини загинуть від вологи.

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1. Кактуси

Кактуси

Кактуси природно зустрічаються в пустелі, тому вони процвітають у сухому кліматі з низькою вологістю. Висока вологість може призвести до того, що тканини кактусів і подібних сукулентів поглинають більше води, ніж їм потрібно, що може призвести до гниття.

"Їхні кореневі системи ідеально пристосовані для ефективного поглинання вологи з ґрунту, а висока вологість навколишнього середовища може спричинити фактичне загнивання рослини або розвиток місцевих грибкових інфекцій", — пояснює Вітц.

Якщо ви живете у вологому районі, але все ж хочете тримати кактус як кімнатну рослину, Браян Клейтон, генеральний директор GreenPal, каже, що "регулярна перевірка ґрунту ваших рослин перед поливом може значно змінити їхнє здоров’я".

2. Товстянка овальна, або грошове дерево

Грошове дерево

Нефритові рослини, які походять із Південної Африки, також належать до родини сукулентів, тому вони відомі своєю здатністю заощаджувати воду. Тому вони схильні до перенасичення, зазначає Вітц. А в поєднанні з високою вологістю це може призвести до появи грибка на кремезних листках, що послаблює рослину і виглядає неестетично.

"Важливо висаджувати їх у добре дренований ґрунт і тримати на сонячному вікні", — радить Алекс Кантор, власник розплідника Perfect Plants. У теплі місяці поливайте рослину так, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим.

3. Зміїна рослина

Зміїна рослина

Якщо ви шукаєте кімнатну рослину, яка не потребує догляду, ідеально підійде зміїний язик, також відомий як тещин язик. Його вертикальне строкате листя буває темно-зеленого, світло-зеленого, іноді жовтого або кремового відтінків.

Зміїні рослини зазвичай витримують різноманітні погодні умови, однак постійна висока вологість може призвести до грибкових проблем і кореневої гнилі, попереджає Клейтон.

Замість того, щоб топити ґрунт, Клейтон пропонує дозволяти йому висихати між поливами та уникати потрапляння води на листя. Помістивши їх у горщики з дренажними отворами, ви також допоможете зберегти їх життя, якщо стане трохи вологим.

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4. Рослина-павук

Рослина-павук

Як і рослина нефрит, рослини-павуки також віддають перевагу середовищам, які нагадують їхні рідні місця проживання в Південній Африці, розповідає Клейтон Best Life. Занадто висока вологість може призвести до загнивання коренів і грибкових захворювань.

"Переконайтеся, що рослини поміщені в суміш, яка добре дренує, і не залишайте рослину у воді", — каже Клейтон, і, звичайно, уникайте надмірного поливу.

Це включає в себе обприскування листя. Клейтон зазначає, що деякі вважають, що туманне листя цих рослин може забезпечити їх водою у вологому середовищі, але насправді це сприяє нездоровому росту грибків.

5. Китайська грошова рослина

Китайська грошова рослина

"Як випливає з назви, ця рослина походить з південного Китаю і дає гарне, яскраво-зелене кругле листя", — каже Кантор.

Офіційно відома як Pilea peperomioides, ця рослина погано почувається у вологих умовах, але віддає перевагу місцям із низьким рівнем вологи. Його слід посадити у добре дренований, вологий (не мокрий) ґрунт і розмістити в місці з непрямим освітленням.

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