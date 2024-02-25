17 ідей замість котлет: що можна приготувати з фаршу

Які страви можна виготовити з фаршу, крім котлет

Фарш – це універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч ситних та апетитних страв. Звичайно, перше, що спадає на думку – це котлети та чебуреки. І це дійсно чудові варіанти, але не варто ними обмежуватися!

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Супи:

Чилі кон карне: пікантна суміш м'яса, овочів та спецій.

пікантна суміш м'яса, овочів та спецій. Томатний суп з фаршем і макаронами: зігріваюча та ситна страва для всієї родини.

Запіканки:

Фаршировані буряки: незвичайний та оригінальний рецепт.

незвичайний та оригінальний рецепт. Пастуший пиріг: традиційна британська страва.

Мусака: грецька запіканка з баклажанів.

грецька запіканка з баклажанів. Млинці з начинкою, запечені під соусом бешамель: ніжна та ароматна страва.

ніжна та ароматна страва. Макаронна запіканка з фаршем: швидка та ситна вечеря.

Інші:

Тако-бургер: модний тренд з TikTok.

модний тренд з TikTok. Марокканські "сигари": хрусткі трубочки з м'ясною начинкою.

хрусткі трубочки з м'ясною начинкою. Легендарний бойківський книш: ситна та ароматна випічка.

ситна та ароматна випічка. Голубці з м'ясом і грибами: класична українська страва.

класична українська страва. Роліні з куркою та грибами: апетитна закуска.

Бендерики з м'ясом: ситні українські млинці.

ситні українські млинці. Сирний рулет з фаршем: оригінальна холодна закуска.

оригінальна холодна закуска. Домашні равіолі з куркою і овочами: італійська класика.

італійська класика. Пиріжки з курятиною карі: страва зі східним колоритом.

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Чибереки чир-чир: знакова страва Маріуполя.

знакова страва Маріуполя. Смачна лазанья: 10 перевірених рецептів.

10 перевірених рецептів. Голубці з м'ясом і грибами у томатному соусі: рецепт від Ектора.

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