11 туристів загинули, 12 зникли під час виверження вулкана в Індонезії

Щонайменше 11 альпіністів загинули після виверження вулкана в Індонезії на острові Суматра. Зниклими вважаються 12 людей.

Як повідомляє scmp.com з посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії, 11 альпіністів було виявлено мертвими 4 грудня після виверження вулкана Марапі на Західній Суматрі. Пошук зниклих безвісти ще 12 мандрівників поки припинено, оскільки рятувальникам небезпечно підходити надто близько до вулкана.

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Зазначається, що у момент виверження біля вулкана знаходилося 75 туристів. Рятувальникам вдалося евакуювати 49 альпіністів, багато з них отримали значні опіки.

Рятувальники використовували екскаватори, собак, щоб розгребти завали попелу. Речник місцевого пошуково-рятувального агентства Саріман Сіторус додав, що 3 грудня в озері Тоба, яке знаходиться неподалік вулкана, було знайдено тіло чоловіка. Тому рятувальники задіяли водолазів з ехолотами, аби шукати потенційних жертв виверження.

Ахмад Ріфанді, офіційний представник станції моніторингу гори Марапі, сказав, що після виверження спостерігався попелястий дощ. Він закликав туристів не лише близько не підходити до вулкана, а й носити захисний одяг, якщо вони хочуть спостерігати за виверженням з безпечної відстані.

"Сподіваємося, що люди, які займаються активними діями навколо гори Марапі, будуть носити капелюхи, окуляри та маски", – сказав Ріфанді.

Марапі є одним із найактивніших вулканів на острові Суматра, а його найбільш смертоносне виверження відбулося у квітні 1979 року, коли загинуло 60 людей. За даними вулканологічного агентства, Індонезія розташована на так званому "Вогняному кільці" в Тихому океані та має 127 діючих вулканів.

Нагадаємо, вулкан почав вивергатися 3 грудня. Влада країни підвищила рівень небезпеки до другого за величиною рівня і заборонила жителям наближатися до кратера ближче, ніж на 3 км.

Нагадаємо, в Ісландії вулкан готується до виверження. Через "магматичний тунель" завдовжки 16 км влада евакуювала кілька населених пунктів.

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