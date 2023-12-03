Попіл здійнявся на трикілометрову висоту: почалося виверження вулкана Марапі в Індонезії (фото та відео)

Влада Індонезії оголосила найвищий рівень небезпеки через виверження вулкана Марапі. Стовп попелу вже піднявся на висоту 3000 метрів.

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Як повідомляє NDTV, вулкан заввишки 2891 метр почав вивергатися о 14:54 за місцевим часом.

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Вулканічна агенція Індонезії повідомила, що виверження вулкана супроводжувалося землетрусом магнітудою 5,7. Нині стовпи попелу покривають райони навколо вулкана, включаючи місто Паянгкаранге, розташоване за 10 кілометрів від вулкана.

Жителям населених пунктів, що розташовані навколо вулкана, рекомендується носити маски, щоб захиститися від диму і попелу.

Вулкан Марапі - активний вулкан, розташований на північному заході острова Суматра. Він вивергався кілька разів за останні роки, у тому числі у 2010 році, коли через вулканічний попіл загинуло понад 300 людей.

Нагадаємо, в Ісландії вулкан готується до виверження. Через "магматичний тунель" завдовжки 16 км влада евакуювала кілька населених пунктів.

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