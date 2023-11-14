В Ісландії вулкан готується до виверження: утворюється ''магматичний тунель'' завдовжки 16 км (відео)

Влада Іслндії оголосила про евакуацію населення кількох міст, що розташовані неподалік вулкану Фаґрадальсф'ятль. Нині вивезено населення міста Ґріндавік, оскільки виверження вулкана вважають неминучим.

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Як повідомляє theguardian.com, експерти попереджають, що магма вже рухається ближче до поверхні.

Метеорологічна служба Ісландії (IMO) попередила, що виверження може бути можливим протягом кількох днів.

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Гріндавік — це невелике рибальське містечко на південному півострові Ісландії з населенням близько 2800 осіб. Воно знаходиться за 5 кілометрів від геотермального курорту Блакитна лагуна.

Нині у місті спостерігають величезні тріщини у землі, які вже досягли вулиць міста. З деяких тріщин виривається гаряча пара.

Сейсмічна активність на півострові Рейк’янес почала спостерігатися ще 25 жовтня, тоді неподалік Ґріндавіка за годину сталося понад 1000 землетрусів. Упродовж двох тижнів сейсмічна активність продовжувалася, що вказувало на те, що магма накопичується під землею.

Метеорологічна служба Ісландії повідомила: "Є ознаки того, що значна кількість магми рухається в районі, який тягнеться до Ґріндавіка… 11 листопада дані IMO показали, що вже з'явився "магматичний тунель" приблизно за 15 км з півночі вниз до Гріндавіка і до моря. Виверження може відбутися в будь-якому місці цього тунелю".

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