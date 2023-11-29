10 найдивовижніших фактів про секс та шлюбні ритуали тварин

Своєрідні шлюбні ритуали поширені у всьому тваринному світі. Так вони приваблюють партнерів задля успішного розмноження.

Видання Mental Floss розповіло про найцікавіші з них. Від нестатевих хробаків до черепах, які звучать дуже голосно, коли вони це роблять, але секс тварин набагато складніший, ніж ви могли б подумати.

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1. Звуки спаровування черепах створюють хороші спецефекти.

Виявляється, звуки спарювання тварин можуть бути дуже корисними для привернення уваги людей. Коли автори фільму "Парк Юрського періоду" хотіли створити звуки велоцираптора, вони використали записи черепах.

2. Акули мають різноманітні методи пологів.

Австралійські вчені стверджують, що знайшли акулу, яка народжує незайманою. Вони досліджували самку акули-зебри, на ім'я Леоні, яка відклала яйця, попри те, що три роки не була поруч з акулою-самцем. За кілька років до незайманих пологів Леоні народила після спарювання з самцем акули.

Вона не єдина зеброва акула, яка використовувала власний генетичний матеріал для запліднення яєць. Повідомляється, що акула-зебра на прізвисько Баблз зробила це в 2008 році в акваріумі Шедда в Чикаго.

3. У хробаків дуже тривалі посушливі періоди.

Після секвенування ДНК нестатевих напівпрозорих хробаків, дослідники Нью-Йоркського університету виявили, що один вид, Diploscapter pachys, не мав статевих стосунків близько 18 мільйонів років. Це робить Diploscapter pachys одним із найстаріших відомих безстатевих репродуктивних видів.

4. Добрі аромати збуджують великих котів.

Аромати Calvin Klein є сексуально привабливими для тварин. Тигри та ягуари, які утримуються в неволі, надихнулися завдяки аромату бренду Obsession for Men. Лісники використовували запах, щоб виманити тигрів з дикої природи.

5. Вусоногі раки мають адаптовані пеніси.

Вусоногі раки мають найцікавіші пеніси у тваринному світі. Їхні пеніси можуть розтягуватися у вісім разів більше довжини тіла. І хоча чоловіче тіло багатьох видів може змінювати розмір, мало хто може змінити свою форму.

Але дослідники з Альберти виявили, що вусоногі раки, які живуть у м’яких водах, мають довгі та тонкі пеніси, до яких добре дотягнутися, а ті, що живуть у бурхливих водах, мають короткі та ширші пеніси, які краще стримують сильні хвилі.

Потім дослідники перенесли бурхливих водяних молюсків у спокійнішу воду і навпаки, і виявили, що після пересування молюски скоригували форму свого пеніса, щоб краще відповідати навколишньому середовищу.

6. Водяні клопи голосно спаровуються.

Вид водяних клопів Micronecta scholtzi є найгучнішою твариною у світі відносно своїх розмірів. Крихітні створіння досягають майже 100 децибелів, коли труться пенісами об живіт. По суті, щоразу, коли цей жучок дає сповіщення про спаровування, відбувається рок-концерт.

7. Качки захищаються своїми піхвами.

Качині пеніси можуть бути жахливими: вони довгі та мають форму штопора, і їх можна використовувати як ласо, щоб затягнути самок, які намагаються втекти від небажаного просування. Щоб запобігти небажаним спробам спаровування з боку самців, самки качок розвинули вагіни, які закручуються в протилежному напрямку до штопороподібних пенісів самців. Журнал Discover назвав качині піхви "органічними поясами цнотливості".

8. Більшість птахів не мають пенісів.

Лише 3% видів птахів мають пеніси. У страусів і качок вони є, а в орлів і пінгвінів немає. Коли птахи отримують ерекцію, їхні пеніси наповнюються лімфатичною рідиною замість крові. Птахи без пенісів передають сперму від самця до самки за допомогою так званого "клоакального поцілунку".

9. Самці відчайдушно прагнуть справити враження на потенційних партнерок.

Маленькі пташки, такі як синиці, збираються разом, щоб боротися з більшими хижаками. Загалом вважалося, що вони роблять це з метою захисту, але бразильські дослідники дійшли іншого висновку: вчені створили кілька фальшивих сов, одну з видів, яка регулярно поїдає менших птахів, а іншу – з менш загрозливого виду сов. Вони виявили, що серед 79 різних видів дрібних птахів менш загрозливі сови частіше зазнавали нападів менших птахів. Їхній висновок полягав у тому, що маленькі птахи використовували слабшого суперника як можливість продемонструвати свої навички захисту потенційним партнерам.

10. На відміну від людей, тварини стали жвавими в космосі.

За даними NASA, жодна людина ніколи не займалася сексом у космосі. Але інші види тварин були більш активними у розмноженні за межами нашої атмосфери.

Першими вагітними ссавцями, які полетіли в космос на борту космічного корабля США, були щури, а на орбіті завагітніли жаби.

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