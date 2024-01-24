10 чудових подарунків, які сподобаються інтровертам
Не знаєте, що подарувати людині, яка багато часу проводить вдома та уникає спілкування з людьми? Не хвилюйтеся, бо експерти запропонували вихід із ситуації.
Видання Mental Floss підготувало список продуманих подарунків, які обов’язково сподобаються інтровертам.
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1. Оверсайз ковдра-худі з капюшоном
Домосіди люблять створювати затишок, і ця ковдра з капюшоном допоможе їм у цьому. Йдеться про універсальний худі із флісом зовні та утепленням всередині, а також зручною кишенею.
2. М'які домашні капці
Убережіть від холоду свого інтроверта за допомогою цих зручних і чарівних домашніх капців. Оберіть ті, які найкраще підійдуть для вашого друга або другої половинки.
3. Багаторазова термочашка з нержавіючої сталі
Немає нічого, що більше подобається інтровертам, ніж сидіти вдома з чашкою гарного чаю (або кави, або гарячого шоколаду). Тому придивіться до кухля із нержавіючої сталі, який здебільшого доступний у різних розмірах та з різними малюнками.
4. Книга
Насамперед врахуйте вподобання вашого друга і придбайте книгу, яку той хотів, або подарунковий сертифікат у книжковий магазин.
5. Аромасвічка
Для інтровертів і домосідів немає нічого кращого, ніж коли їхні плани скасовуються. Подаруйте свічку з сумішшю соєвого воску та парафіну з запахом ванілі, лаванди тощо, щоб відзначити цю подію.
6. Павербанк
Соціальні ситуації можуть бути приголомшливими для інтровертів. Тому подаруйте портативний зарядний пристрій для інтроверта, щоб вони ніколи не зіткнулися з розрядженою батареєю телефону, коли відчують, що хочуть ігнорувати світ і всіх людей навколо.
7. Хороші навушники
Знаєте, що ще допоможе вашому інтроверту закритися від світу? Хороша пара навушників із шумопоглинанням.
8. Цікавий пазл
Пошукайте цікаві пазли, з яких потім вийде чудова картина.
9. Картина по номерах
10. Настільна гра або головоломка
Нагадаємо, щоб створити святковий образ, не обов'язково бігти по магазинах у пошуках нових речей або яскравих суконь. Можливо, все потрібне вже є у вашій шафі.
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