10 чудових подарунків, які сподобаються інтровертам

Найкращі подарунки на день народження - що подарувати інтроверту - найкращі подарунки для інтровертів

Не знаєте, що подарувати людині, яка багато часу проводить вдома та уникає спілкування з людьми? Не хвилюйтеся, бо експерти запропонували вихід із ситуації.

Видання Mental Floss підготувало список продуманих подарунків, які обов’язково сподобаються інтровертам.

Читайте також: П'ять найкращих подарунків для людей, яким нічого не потрібно

1. Оверсайз ковдра-худі з капюшоном

Домосіди люблять створювати затишок, і ця ковдра з капюшоном допоможе їм у цьому. Йдеться про універсальний худі із флісом зовні та утепленням всередині, а також зручною кишенею.

Оверсайз худі-ковдра

2. М'які домашні капці

Убережіть від холоду свого інтроверта за допомогою цих зручних і чарівних домашніх капців. Оберіть ті, які найкраще підійдуть для вашого друга або другої половинки.

3. Багаторазова термочашка з нержавіючої сталі

Немає нічого, що більше подобається інтровертам, ніж сидіти вдома з чашкою гарного чаю (або кави, або гарячого шоколаду). Тому придивіться до кухля із нержавіючої сталі, який здебільшого доступний у різних розмірах та з різними малюнками.

4. Книга

Насамперед врахуйте вподобання вашого друга і придбайте книгу, яку той хотів, або подарунковий сертифікат у книжковий магазин.

5. Аромасвічка

Для інтровертів і домосідів немає нічого кращого, ніж коли їхні плани скасовуються. Подаруйте свічку з сумішшю соєвого воску та парафіну з запахом ванілі, лаванди тощо, щоб відзначити цю подію.

6. Павербанк

Соціальні ситуації можуть бути приголомшливими для інтровертів. Тому подаруйте портативний зарядний пристрій для інтроверта, щоб вони ніколи не зіткнулися з розрядженою батареєю телефону, коли відчують, що хочуть ігнорувати світ і всіх людей навколо.

7. Хороші навушники

Знаєте, що ще допоможе вашому інтроверту закритися від світу? Хороша пара навушників із шумопоглинанням.

8. Цікавий пазл

Пошукайте цікаві пазли, з яких потім вийде чудова картина.

9. Картина по номерах

10. Настільна гра або головоломка

Нагадаємо, щоб створити святковий образ, не обов'язково бігти по магазинах у пошуках нових речей або яскравих суконь. Можливо, все потрібне вже є у вашій шафі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!