Дружина "мафіозі: в моду входить новий стиль
Стиль "дружина мафіозі", який час від часу з'являвся на модних подіумах, переживає справжнє відродження у TikTok та Instagram. Цей тренд відходить від "тихої розкоші" та робить акцент на гламурі та королівській вишуканості.
Вплив "дружини мафіозі" відчувається не лише в індустрії моди, але й у beauty-сфері.
Про це пише Радіотрек.
Ознаки стилю в зовнішності:
- Волосся: досконало вкладене, об'ємне,блискуче.
- Обличчя: з макіяжем, що підкреслює красу та елегантність.
- Нігті: ідеальний френч або однотонне покриття в темних або нюдових відтінках.
Ознаки стилю "дружина мафіозі" в одязі:
- Шкіряні костюми зі спідницями - елегантні та сексуальні, підкреслюють силует.
- Шкіряні шалі із золотими застібками - розкішний аксесуар, що додає образу шику.
- Сітчасті сукні для казино - вишукані та інтригуючі, для урочистих заходів.
- Тваринні принти - леопард, зебра, пітон - додають образу сміливості та трохи дикої краси.
- Стрази - блискучі акценти на сукнях,топах, взутті.
- Крокодиляча шкіра - екстравагантний матеріал для сумок, жакетів, ботфортів.
- Натуральне хутро - елегантний та розкішний аксесуар, що підкреслює статус.
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На подіумах цей стиль демонстрували:
- Dolce & Gabbana - з їхніми сицилійськими мотивами та любов'ю до розкоші.
- Versace - з його сміливими принтами,яскравими кольорами та сексуальними силуетами.
- Tom Ford - з його вишуканими чорними сукнями та елегантними костюмами.
Стиль "дружина мафіозі" - це не просто мода, це стиль життя. Він підходить для сміливих, впевнених у собі жінок, які не бояться бути в центрі уваги.
Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть в моді весною -2024.
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