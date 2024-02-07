Смажити не треба: як приготувати солоні сирники з кропом
Якщо ви шукаєте, що приготувати на сніданок і не хочете багато часу проводити на кухні, спробуйте заготовити наперед сирники з кропом та зеленою цибулею. Їх можна за раз зробити багато, заморозити і потім запікати у духовці, коли потрібно швидко накрити на стіл.
Рецептом солоних сирників, які не треба смажити, поділилося видання CookPad https://cookpad.com/ua/step_attachment/images/510d5c039eab48dd. Зазначається, що найкраще використовувати "сухий" та зернистий кисломолочний сир.
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Солоні сирники рецепт
Складові:
- Сир – 600 г
- Яйця – 2
- Вершкове масло – 40 г
- Зелена цибуля – 2 стрілки
- Кріп – столова ложка подрібненої приправи
- Борошно – 20 г
- Сіль – щіпка
Як приготувати сирники із зеленою цибулею та кропом
Сир треба розім'яти виделкою та додати по черзі яйця, м'яке вершкове масло, борошно, сіль. Потім додайте дрібно покришену цибулю й кріп.
Замісіть сирне тісто й сформуйте сирники. Застеліть деко пергаментним папером, або скористайтеся силіконовим килимком. Викладіть сирники й змажте їх зверху розтопленим вершковим маслом. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 20 хвилин з одного боку та ще 10, коли перевернете.
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