Смажена мойва за 5 хвилин без запаху та бризок: простий спосіб приготування

Якщо ви любите смажену мойву, але не хочете мити кухню після готування, тоді цей рецепт для вас.

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Завдяки пергаменту риба готується без запаху та бризок, а ви отримуєте апетитну страву з золотистою скоринкою лише за 5 хвилин, пише видання kukhovaryty.com.

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Як приготувати мойву без бризок та запаху

Інгредієнти:

Мойва – 500 г

Кукурудзяне борошно – 100 г

Паприка – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Чорний мелений перець – 1/2 ч. л.

Олія – 1 крапля

Приготування:

Змішайте в мисці кукурудзяне борошно, сіль, паприку та чорний перець. Змастіть аркуш пергаменту олією. Обваляйте мойву в кукурудзяному борошні і викладіть на пергамент. Накрийте рибу другим аркушем пергаменту і загорніть краї, щоб вийшов "конверт". Викладіть рибу в пергаменті на сковороду і обсмажте на повільному вогні з обох боків по 5 хвилин.

Смачна мойва без клопоту готова.

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