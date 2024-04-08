Землю накрила небезпечна магнітна буря: скільки триватиме та як захиститися

Новий тиждень почався з чотирибальної магнітної бурі, що розтягнеться на три доби. Ці шторми мають помаранчевий рівень небезпечності, тому можуть шкодити метеозалежним та людям з групи ризику.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 11 квітня геомагнітні збурення знизяться до трьох балів (зелений рівень). З 19 по 23 квітня теж очікуються трибальні бурі. А з 30 квітня по 2 травня сила штормів посилиться до 4 балів.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Коли магнітні бурі у квітні 2024

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це явище, яке виникає, коли сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від Сонця, стикається з магнітосферою Землі. Цей потік може деформувати магнітосферу, викликаючи коливання магнітного поля Землі.

Пропонуємо дізнатися, що може бути при магнітних бурях, як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі.

Вплив магнітних бур на людей:

Деякі люди відчувають такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота, втома, порушення сну, дратівливість, біль у м'язах і суглобах.

Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні, неврологічні, психічні, можуть відчувати загострення симптомів.

Магнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки, таких як супутники, лінії електропередач, радіосигнали.

Як пережити магнітні бурі:

Слідкуйте за прогнозами магнітних бур.

Захищайте себе від сонця: використовуйте сонцезахисний крем, капелюх та сонцезахисні окуляри.

Пийте багато води.

Вживайте здорову їжу.

Висипайтеся.

Уникайте стресів.

Приймайте знеболюючі та заспокійливі препарати за потребою.

Зверніться до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.

Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми під час магнітної бурі, важливо звернутися до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!