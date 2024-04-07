Вже відомий графік магнітних бур на наступний тиждень: небезпечні дати

У період з 8 по 14 квітня на Землі очікується кілька магнітних бур різної інтенсивності. У понеділок геомагнітне поле нашої планети перебуватиме у спокійному стані, однак вже у вівторок, 9 квітня, очікується магнітна буря силою у чотири бали.

За даними сервісу Meteoagent, 10 та 11 квітня можливі геомагнітні збурення силою в три бали, які повторяться з 19 по 23 квітня. Чотирибальна буря можлива 30 квітня.

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Магнітні бурі у квітні: календар

Пропонуємо дізнатися, що може бути при магнітних бурях, як магнітні бурі впливають на організм людини та як пережити магнітні бурі.

Вплив магнітних бур на організм:

Головний біль: це найпоширеніший симптом, який може виникати через порушення кровообігу в мозку.

Зміна артеріального тиску: магнітні бурі можуть призвести до підвищення або пониження артеріального тиску, особливо у людей, які вже мають проблеми з тиском.

Запаморочення: бурі можуть впливати на вестибулярний апарат, що може призвести до запаморочення та втрати рівноваги.

Втома: геомагнітні шторми можуть виснажувати енергію та призводити до відчуття втоми.

Порушення сну: магнітні бурі можуть ускладнювати засинання та призводити до неспокійного сну.

Посилення хронічних захворювань: бурі можуть посилювати симптоми хронічних захворювань, таких як артрит, астма, серцево-судинні захворювання.

Як пережити магнітні бурі:

Дотримуйтесь режиму сну, харчуйтеся правильно, пийте багато води, займайтеся спортом. Уникайте стресів, приймайте вітаміни. За потреби приймайте ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть посилюватися під час магнітних бур, заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем про можливість прийому ліків.

Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми під час магнітних бур, зверніться до лікаря.

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