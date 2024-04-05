По Землі вдарила потужна магнітна буря силою у 6 балів: як захиститися

Магнітна буря червоного рівня небезпечності, що почалася на Землі 1 квітня, посилилася до шести балів з 9 можливих. Такі геомагнітні коливання можуть негативно вплинути на здоров'я людей.

За даними сервісу Meteoagent, у період з 6 по 28 квітня потужних магнітних бур не варто очікувати. Однак це лише попередній прогноз і він може змінитися, оскільки магнітні бурі виникають внаслідок непередбачуваної активності Сонця.

Читайте також: Місяць зменшується в розмірах та продовжує охолоджуватися, чи є в цьому загроза людству

Магнітні бурі у квітні 2024

Магнітна буря, що почалася, може призвести до значних відхилень у роботі електричних систем, супутникових мереж та інших технологічних інфраструктур. Це також може вплинути на здоров'я людей, особливо тих, хто має підвищену чутливість до змін магнітного поля.

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це періоди, коли магнітне поле Землі зазнає значних змін під впливом сонячної активності. Ці зміни можуть призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та навігації, а також негативно впливати на самопочуття людей.

Як виникають магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають, коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси. Ці явища генерують потоки заряджених частинок, які, досягаючи Землі, впливають на її магнітне поле.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним, але найчастіше спостерігаються такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Підвищена дратівливість

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. Захищайте себе від сонця. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на калій і магній. Відмовтеся від алкоголю та кофеїну. Дотримуйтесь режиму дня. Займайтеся спортом. Приймайте контрастний душ. Слухайте спокійну музику. Уникайте стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітної бурі, зверніться до лікаря.

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!