Чудова заміна дорогого маскарпоне: Як приготувати вершковий сир

Ніжний вершковий сир маскарпоне – справжня знахідка для кулінара. Його можна використовувати для приготування тортів, тирамісу, чизкейків та інших десертів.

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Але що ж робити, якщо маскарпоне раптом закінчився, а магазин за рогом закритий? Не біда! Існує кілька способів його замінити. Експериментуйте, і ваші десерти завжди будуть вишуканими та смачними, пише ТСН.

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1. М'які сири:

Рикотта: Цей італійський сир має схожу текстуру та ніжний вершковий смак.

Цей італійський сир має схожу текстуру та ніжний вершковий смак. Філадельфія: Більш щільний, ніж маскарпоне, але все ж таки може бути вдалим замінником.

Більш щільний, ніж маскарпоне, але все ж таки може бути вдалим замінником. Вершковий сир: Легкодоступний і недорогий варіант, але його смак трохи відрізняється від маскарпоне.

2. Саморобні альтернативи:

З жирної сметани: Візьміть 1 кг сметани, викладіть у мішечок з бавовняної тканини і підвісьте над ємністю на ніч. Вранці отримаєте 500 г сиру, схожого на маскарпоне.

Візьміть 1 кг сметани, викладіть у мішечок з бавовняної тканини і підвісьте над ємністю на ніч. Вранці отримаєте 500 г сиру, схожого на маскарпоне. З сметани та кефіру: Змішайте сметану і кефір в рівних пропорціях, посоліть, збийте і підвісьте над ємністю на кілька днів.

3. Для кремів:

Жирний домашній сир: Збийте 300 г сиру з 100 мл вершків 30%, 100 г цукрової пудри та 2 яйцями.

Збийте 300 г сиру з 100 мл вершків 30%, 100 г цукрової пудри та 2 яйцями. Вершкове масло: Збийте 100 г вершкового масла з 50 г цукрової пудри до однорідної маси.

Пам'ятайте:

Смак і текстура замінників можуть відрізнятися від маскарпоне.

Ретельно збийте інгредієнти, щоб отримати крем потрібної консистенції.

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