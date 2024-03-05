Забудете про магазинний: як приготувати домашній крем-сир

Забудьте про заморожений кефір. Цей рецепт домашнього крем-сиру набагато кращий. Він виходить ніжнішим, вершковим та просто неймовірно смачним. А готувати його ще й швидше!

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За бажанням, ви можете додати до сиру подрібнену зелень. За рецептом з сайту "Господинька" можна легко і просто приготувати домашній крем-сир, який буде набагато смачніший за магазинний.

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Вам знадобиться:

400 г сметани (25-30%)

400 г ряжанки (3,2%)

400 г кефіру (3,2%)

Сіль за смаком

1 столова ложка соку лимона

Приготування:

Змішайте в тарілці сметану, ряжанку та кефір. Додайте щіпку солі та лимонний сік. Застеліть друшляк марлею в кілька шарів і поставте його на глибоку ємність. Викладіть суміш на марлю. Дайте сироватці трохи стекти, потім накрийте марлею і поставте під гніт. Коли сироватка відокремиться, у вас вийде близько 500 г ніжного та смачного крем-сиру.

Цей крем-сир ідеально підходить для:

Кремів для тортів

Закусок

Бутербродів

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