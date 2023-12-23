Мовознавець пояснив, чому не можна казати 'за пару хвилин': У чому помилка

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вислів "через пару минут". Дослівний переклад "через пару хвилин" є помилкою.

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, у чому саме полягає помилка та як правильно казати українською. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"В українській мові слово "пара" позначає два предмети, чимось між собою пов’язаних. Наприклад, пара шкарпеток, пара запряжених коней, пара фігуристів, закохана пара", – зазначив мовознавець.

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Якщо ж йдеться про невелику кількість – від трьох до десяти, то в українській мові треба вживати "кілька" або "декілька". Тому правильно вислів звучатиме: "за декілька хвилин".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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