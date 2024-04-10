Яйця і копита биків: археологи дізналися, як доісторичні люди чистили зуби

Гігієна ротової порожнини пройшла довгий шлях від жувальних паличок до сучасних зубних щіток. Для прикладу, неандертальці чистили зуби вже 130 000 років тому.

Найдавніші свідчення догляду за зубами знайдені на 130 000-річних зубах неандертальця. Вчені вважають, що вони використовували шматочки кісток або жорсткої трави для видалення їжі, пише IFLScience.

Перший стоматологічний пацієнт

14 000 років тому людина з Італії страждала від карієсу. Гнилий зуб був видалений за допомогою гострого кам'яного інструменту.

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Перша зубна паста

5000 років тому стародавні єгиптяни винайшли першу зубну пасту. Вона складалася з золи, яєчної шкаралупи, мирри та пемзи.

Жувальні палички

Найдавніші зубні щітки - це жувальні палички, які використовувалися в Єгипті та Вавилоні 3500 років тому. Їх робили з гілок певних дерев, які мали антимікробні властивості.

Зубні щітки з кабанячої шерсті

Перші зубні щітки з щетиною з'явилися в Китаї 700-1000 років тому. Їх щетина робилася з кабанячої шерсті, а ручки - з бамбука або кісток.

Сучасні зубні щітки

Сучасні зубні щітки з нейлоновою щетиною з'явилися в 20-му столітті.

Цікаві факти:

Стародавні перси до зубної пасти додавали спалені мушлі равликів і устриць, а також трави та мед.

Римляни використовували деревне вугілля та кору дерев, щоб зменшити неприємний запах з рота.

Жувальні палички з дерева місвак досі використовуються в багатьох країнах Азії та Близького Сходу.

Раніше науковці з'ясували, що древні люди їли гігантських слимаків 170 000 років тому.

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