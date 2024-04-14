Вибирайте сусідів правильно: які квіти не можна вирощувати поруч з трояндами
Троянди – справжні королеви саду, які прикрашають будь-яку клумбу. Але, як і будь-якій королеві, їм потрібні гідні сусіди. Адже не всі рослини однаково добре почуваються поруч з цими красунями.
Дотримуйтесь цих простих правил з сайту theLime і ви зможете створити розкішну клумбу з трояндами, яка буде радувати вас своїм пишним цвітінням протягом усього сезону.
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З ким не дружити трояндам?
- Півонії та вербейник: Ці рослини – справжні завойовники. Вони розростаються на всі боки, забираючи з ґрунту всі поживні речовини. Трояндам в таких умовах просто не вистачить сил для пишного цвітіння.
- Конвалії: Ці ніжні квіти також можуть стати проблемою для троянд. Вони швидко розростаються і заполоняють всю клумбу, позбутися їх буває складно.
- Калина та черемха: Ці чагарники люблять шкідників, які з радістю переберуться на трояндові кущі.
- Папороть та хоста: Їм потрібна зовсім інша кількість світла, ніж трояндам. Хоста любить півтінь, а троянди – сонце. Тож разом їм буде некомфортно.
З ким подружитися трояндам?
- Лаванда: Ця ароматна квітка не лише гарно виглядає, але й відлякує шкідників.
- Чорнобривці: Ці яскраві квіти також відлякують шкідників, а ще й ґрунт покращують.
- Сальвія: Ця квітка з красивими квітами стане чудовим доповненням до троянд на клумбі.
- Алісум: Ця ґрунтопокровна рослина не лише гарно виглядає, але й запобігає розростанню бур'янів.
Пам'ятайте:
- При виборі сусідів для троянд важливо враховувати їхні потреби в світлі, вологості та ґрунті.
- Не садіть троянди занадто близько одна до одної, щоб вони не заважали одна одній рости.
- Регулярно прополюйте клумбу та видаляйте бур'яни.
- Підгодовуйте троянди та обробляйте їх від шкідників та хвороб.
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