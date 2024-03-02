Лікарі назвали характерні ознаки низького тиску, які ніколи не слід ігнорувати

Експерти відзначають, що низький артеріальний тиск може мати важливий вплив на організм, про що варто знати. Гіпотонія може не викликати серйозних проблем, але раптове падіння тиску може призвести до запаморочення, непритомності та інших неприємних симптомів.

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За даними Доктора Прабхата Ранджана Сінха, старшого консультанта відділу внутрішньої медицини, типовий артеріальний тиск для дорослих зазвичай становить менш як 120/80 мм рт.ст., а низький артеріальний тиск - це значення нижче 90/60 мм рт.ст.

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Якщо ви помічаєте ознаки низького тиску, такі як запаморочення, слабкість чи нудота, важливо звернутися до лікаря, сказав фахівець у коментарі Health Shots.

Симптоми низького тиску:

Запаморочення: Раптове падіння тиску при вставанні може викликати запаморочення.

Непритомність: Різке зниження тиску може призвести до тимчасової втрати свідомості.

Розмитий зір: Зниження кровотоку до очей може призвести до нечіткості зору.

Втома: Зниження постачання кисню до тканин може викликати постійне відчуття виснаження.

Нудота: Деякі люди можуть відчувати нудоту при тривалому стоянні.

Холодна шкіра: Зниження кровотоку може призвести до холодної та липкої шкіри.

Прискорене дихання: Організм може намагатися компенсувати зниження тиску внаслідок швидкого дихання.

Труднощі з концентрацією: Зниження кровотоку до мозку може призвести до проблем з пам'яттю та увагою.

Слабкий або прискорений пульс: Низький тиск може призвести до змін в частоті та ритмі серцевих скорочень.

Важливо: якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до свого лікаря. Низький артеріальний тиск може бути симптомом серйозного захворювання.

Що робити при низькому тиску:

Ляжте і підніміть ноги: Це допоможе збільшити кровотік до мозку. Пийте багато рідини: Зневоднення може посилити симптоми. Уникайте раптових змін положення тіла: повільно вставайте з ліжка або стільця. Уникайте алкоголю і кофеїну: ці речовини можуть розширити судини і знизити тиск.

Зверніть увагу! Ця інформація не є заміною кваліфікованої медичної допомоги.Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.

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