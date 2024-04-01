Лікарі назвали 11 продуктів, які мають бути в раціоні кожного чоловіка
Хто сказав, що тільки жінки повинні дбати про своє здоров'я? Чоловікам також потрібні корисні продукти, щоб підтримувати себе в формі та уникати проблем зі здоров'ям.
Про 11 суперпродуктів для чоловічого здоров'я розповіли на сайті ua-novosti.info. Включіть ці продукти в свій раціон, щоб покращити своє здоров'я та самопочуття.
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Ось 11 суперпродуктів, які допоможуть чоловікам покращити своє самопочуття:
1. Шпинат:
- Багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти.
- Покращує когнітивні функції та кровообіг.
- Додавайте в салати, омлети, коктейлі.
2. Мигдаль:
- Містить магній, який необхідний для роботи м'язів, нервів та серця.
- Допомагає контролювати рівень цукру в крові.
- Їжте жменю мигдалю як перекус або додавайте в салати.
3. Йогурт:
- Джерело кальцію, який важливий для здоров'я кісток.
- Містить пробіотики, які покращують травлення.
- Вибирайте йогурт без цукру і додавайте в нього фрукти, горіхи або насіння.
4. Помідори:
- Містять лікопін, який захищає від раку простати.
- Корисні для серця та травлення.
- Їжте свіжими, робіть соуси, запікайте або додавайте в салати.
5. Картопля:
- Багата калієм, вітаміном C та клітковиною.
- Відновлює працездатність та дає енергію.
- Їжте печену, варену або тушковану картоплю.
6. Сардина:
- Містить білок та омега-3 жирні кислоти.
- Знижує ризик серцево-судинних захворювань.
- Їжте консервовану або свіжу сардину.
7. Чорниця:
- Малокалорійна ягода, що підходить для схуднення.
- Покращує пам'ять та зір.
- Їжте свіжою, додавайте в йогурт або смузі.
8. Авокадо:
- Містить корисні жири, калій та клітковину.
- Знижує рівень холестерину та покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
- Їжте свіжим, додавайте в салати або робіть гуакамоле.
9. Цільнозернові продукти:
- Захищають від колоректального раку.
- Покращують роботу травлення.
- Їжте цільнозерновий хліб, макарони, крупи.
10. Червоне вино:
- Містить поліфеноли, які знижують ризик хвороби Альцгеймера.
- Вживати в міру - не більше 1 склянки на день.
11. Кавун:
- Містить лікопін, який корисний для серця та простати.
- Добре зволожує організм.
- Їжте свіжим, робіть смузі або кавуновий лід.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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