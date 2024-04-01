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Здоров'я

Лікарі назвали 11 продуктів, які мають бути в раціоні кожного чоловіка

Ігор Романько

Які продукти обов'язково мають вживати чоловіки

Хто сказав, що тільки жінки повинні дбати про своє здоров'я? Чоловікам також потрібні корисні продукти, щоб підтримувати себе в формі та уникати проблем зі здоров'ям.

Про 11 суперпродуктів для чоловічого здоров'я розповіли на сайті ua-novosti.info. Включіть ці продукти в свій раціон, щоб покращити своє здоров'я та самопочуття.

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Ось 11 суперпродуктів, які допоможуть чоловікам покращити своє самопочуття:

1. Шпинат:

  • Багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти.
  • Покращує когнітивні функції та кровообіг.
  • Додавайте в салати, омлети, коктейлі.

2. Мигдаль:

  • Містить магній, який необхідний для роботи м'язів, нервів та серця.
  • Допомагає контролювати рівень цукру в крові.
  • Їжте жменю мигдалю як перекус або додавайте в салати.

3. Йогурт:

  • Джерело кальцію, який важливий для здоров'я кісток.
  • Містить пробіотики, які покращують травлення.
  • Вибирайте йогурт без цукру і додавайте в нього фрукти, горіхи або насіння.

4. Помідори:

  • Містять лікопін, який захищає від раку простати.
  • Корисні для серця та травлення.
  • Їжте свіжими, робіть соуси, запікайте або додавайте в салати.

5. Картопля:

  • Багата калієм, вітаміном C та клітковиною.
  • Відновлює працездатність та дає енергію.
  • Їжте печену, варену або тушковану картоплю.

6. Сардина:

  • Містить білок та омега-3 жирні кислоти.
  • Знижує ризик серцево-судинних захворювань.
  • Їжте консервовану або свіжу сардину.

7. Чорниця:

  • Малокалорійна ягода, що підходить для схуднення.
  • Покращує пам'ять та зір.
  • Їжте свіжою, додавайте в йогурт або смузі.

8. Авокадо:

  • Містить корисні жири, калій та клітковину.
  • Знижує рівень холестерину та покращує роботу шлунково-кишкового тракту.
  • Їжте свіжим, додавайте в салати або робіть гуакамоле.

9. Цільнозернові продукти:

  • Захищають від колоректального раку.
  • Покращують роботу травлення.
  • Їжте цільнозерновий хліб, макарони, крупи.

10. Червоне вино:

  • Містить поліфеноли, які знижують ризик хвороби Альцгеймера.
  • Вживати в міру - не більше 1 склянки на день.

11. Кавун:

  • Містить лікопін, який корисний для серця та простати.
  • Добре зволожує організм.
  • Їжте свіжим, робіть смузі або кавуновий лід.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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