Лікарка розповіла як зупинити напад сухого кашлю одним рухом (відео)

У холодну пору року сухий кашель може стати неприємним сюрпризом, особливо коли він наступає ночами. Просто потримайте палець на шиї

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Лікарка Анжела, популярний автор блогу у TikTok, поділилася простим і ефективним методом полегшення кашлю, який може бути особливо корисним у нічний час.

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"Якщо ви прокинулися серед ночі від нападу сухого кашлю, все, що потрібно зробити, це просто натискати вказівним пальцем на точку біля горла і утримувати його протягом кількох хвилин", – ділиться лікарка.

За її словами, цей простий прийом може призвести до помітного полегшення. Під її відео користувачі залишають численні коментарі, підтверджуючи ефективність цього методу.

Важливо пам'ятати, що хоча такі методи, як сиропи від кашлю, можуть допомогти зменшити кашель, вони не є панацеєю. Якщо кашель триває понад два тижні або ви відчуваєте утруднене дихання, рекомендується звернутися до лікаря.

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