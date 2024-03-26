Втілення ніжності: названо найпухнастіші породи котів
Мрієте про пухнастого друга, який буде муркотіти вам на колінах? Тоді ця стаття для вас! Не забудьте про регулярний догляд за шерстю, щоб ваш пухнастий друг залишався здоровим і красивим!
У світі існує безліч котячих порід, але деякі з них вирізняються неймовірною пухнастістю. Якщо ви не боїтеся шерсті на одязі та меблях, то ці котики точно вам сподобаються, пише УНІАН.
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1. Перська кішка:
- Надзвичайно пухнаста красуня з милою мордочкою.
- Популярна у всьому світі завдяки своєму ласкавому характеру.
2. Мейн-кун:
- Ніжний велетень котячого світу.
- Одна з найбільших і найпухнастіших порід.
3. Регдолл:
- Одна з наймиліших і найспокійніших порід.
- Володіє дивовижною пухнастою шерстю.
4. Норвезька лісова кішка:
- Приємна і доброзичлива кішка, яка добре ладнає з іншими тваринами.
- Потребує регулярного розчісування.
5. Бірманська кішка:
- Спокійне і врівноважене створіння з пухнастою шерстю та характерним малюнком.
6. Сибірська кішка:
- Енергійна і ласкава кішка з одним із найпухнастіших хвостів!
7. Екзотична короткошерста кішка:
- Незважаючи на назву, має густу і м'яку шерсть звичайної довжини.
8. Гімалайська кішка:
- Неймовірно довга шерсть різних кольорів і візерунків.
9. Рагамаффін:
- Зовнішність схожа на регдолла.
- Шерсть середньої довжини не сплутується і потребує менше догляду.
10. Американський бобтейл:
- Кремезна порода з кучерявою шерстю.
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