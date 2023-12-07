У всьому винен стресс: Вчені припустили, що сиве волосся може знову стати темним

Більшість людей природним чином втрачає пігмент волосся з віком, і хоча стрес завжди вважався можливим фактором, дослідженням 2021 року було виявлено деякі переконливі докази цього впливу на людей.

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Сиве або біле волосся зазвичай виникає внаслідок відмирання пігментних клітин у волосяних фолікулах, викликаного віком, що призводить до втрати меланіну. Дослідження 2021 року, яке охопило 14 добровольців, дало кілька переконливих доказів того, що стрес може також впливати на вироблення меланіну у людей. Про це пише Sciense Alert.

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Хоча раніше був встановлений зв'язок між стресом і зміною кольору волосся у мишей, він не був підтверджений для людей. Проте нові дослідження показали певні кореляції між циклами стресу та втратою пігменту волосся у деяких учасників.

14 здорових учасників, які вже мали ознаки сивого або білого волосся, були оглянуті протягом двох з половиною років. Аналіз показав, що коли стрес зменшується, колір волосся може відновлюватися. Вчені не стверджують, що сивина може повністю зникнути, проте ці відкриття можуть розкрити деякі аспекти біологічних процесів старіння.

Дослідники також виявили зв'язок між білим волоссям і певними білками, пов'язаними з мітохондріями, що вказує на залежність від енергії та метаболічного стресу. Ці знання можуть бути важливими для розуміння впливу стресу на процеси старіння.

Хоча ці висновки не стосуються всіх, існує припущення про існування біологічного вікового порогу, коли стрес і інші фактори можуть прискорити втрату пігменту волосся. Дослідження вказує на те, що можливо є способи впливу на цей процес, хоча вони потребують подальших досліджень.

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