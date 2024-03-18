У Флориді виявили 300-річний британський корабель (фото)

Археологи виявили британський військовий корабель HMS Tyger XVIII століття біля узбережжя національного парку Драй-Тортугас у Флориді, США. Судно затонуло в 1742 році під час війни.

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Його було ідентифіковано завдяки поглибленим дослідженням і археологічним дослідженням. Про це повідомляє The Morning News.

У звітах згадується, що корабель був побудований в 1647 році і був покинутий командою в 1742 році. Висновки, опубліковані в The International Journal of Nautical Archaeology, свідчать про те, що HMS Tyger пройшов через суворі умови під час війни Дженкінса Ер між Великою Британією та Іспанією.

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Дослідники сказали, що учасники спалили корабель після того, як збиралися покинути його, щоб захистити його від рук ворогів. Археологи виявили 9 гармат на тому самому місці ще в 2021 році, що спонукало дослідників припустити, що корабель міг стояти десь поблизу.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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