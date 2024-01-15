Смакота за 5 хвилин: рецепт оладок на кефірі

Ці оладки – чудовий варіант для швидкого сніданку або перекусу поза домом. Вони ситні, смачні та довго зберігаються. Тісто для них потрібно настояти, тому його можна приготувати напередодні, поставити в холодильник і смажити вранці. Одна порція оладок готова за 5 хвилин. Рецептом поділився портал Shuba.

Відео дня

Інгредієнти

Манна крупа – 400 г

Цукор – 3 ст. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Ванілін – за смаком

Кефір – 250 мл

Яйця – 2 шт.

Сода харчова – 1/2 ч. л.

Олія соняшникова рафінована – 3 ст. л.

Читайте також: Ідеально на сніданок: рецепт оладок з консервованими ананасами

Приготування

У мисці змішайте манну крупу, цукор, сіль, ванілін, кефір і яйця. Перемішайте до однорідності. Залиште тісто на 1 годину в холодильнику. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте трохи олії. Столовою ложкою викладіть тісто на сковороду. Смажте оладки з двох боків до готовності, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

Радимо також звернути увагу на рецепт чізкейку у склянці.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !