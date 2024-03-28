Смак, що здивує: рецепт голубців без м’яса, що зникатимуть зі столу

Пісні голубці з грибною начинкою не поступаються класичним м’ясним за смаком. Їх приготування аналогічне традиційному рецепту, проте м’ясо замінюється на гриби.

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Для цієї страви потрібні всім знайомі інгредієнти: свіжа капуста, гриби, рис та овочеве заправлення. Ми разом з ТСН ділимося з вами смачним рецептом.

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Як приготувати грибні голубці

Нам знадобиться:

капуста білокачанна 1 шт.

печериці 500 г

рис 150 г

цибуля ріпчаста 2 шт.

томатна паста 1 ст. л.

морква 1 шт.

часник 1 зубчик

перець болгарський солодкий 1 шт.

перець чорний мелений

лавровий лист 1 шт.

приправа грибна

сіль

рослинна олія

Спосіб приготування:

Спочатку промийте капусту, відділіть окремі листки та і зріжте з них потовщення. Потім залийте їх гарячою водою на пару хвилин. Після цього вийміть листя, але збережіть воду для подальшого тушкування голубців. Рис спершу добре промийте під проточною водою. Потім помістіть його в каструлю, залийте водою в пропорції 1 до 2 відносно рису. Доведіть до кипіння, посоліть і варіть близько десяти хвилин, після чого висипте на друшляк. Наріжте цибулю та гриби на дрібні шматочки. Підсмажте цибулю на розігрітій сковороді, потім додайте гриби та смажте до випаровування рідини. У великій мисці змішайте варений рис з підсмаженими грибами та цибулею, додайте мелений перець, улюблені спеції та сіль за смаком. Тепер можна формувати голубці: на лист капусти кладіть начинку, загортайте її, закріплюючи краї листа всередині, щоб начинка не випадала.

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Для овочевої заправки:

Дрібно наріжте цибулю та часник, потім натріть моркву на крупній тертці та поріжте болгарський перець соломкою. На розігрітій олії на сковороді підрум’яньте цибулю з часником, після чого додайте моркву і томатну пасту. Влийте 100 мл бульйону з капусти та тушкуйте протягом п’яти хвилин. Потім додайте в масу болгарський перець, добре перемішайте і продовжуйте тушкувати ще три хвилини. У глибокий сотейник з товстими стінками викладіть шар капустяного листя, зверху додайте трохи соусу. Потім розмістіть шар голубців, кожен з яких покрийте овочевим соусом. Залийте все капустяним бульйоном і тушкуйте на слабкому вогні від 25 до 30 хвилин.

Нагадаємо раніше ми розповідали, як приготувати тушковані голубці, щоб вони були м’які та сподобались дітям.

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