Як приготувати тушковані голубці, щоб вони були м’які та сподобались дітям

Голубці – це традиційна українська страва, яку люблять багато людей. Вони можуть бути як самостійним блюдом, так і доповненням до інших страв.

Відео дня

Щоб приготувати смачні голубці, важливо не тільки правильно їх згорнути, але й правильно тушкувати. Порадами поділились на сайті prostoway.

Читайте також: Що приготувати в дорогу: 3 смачні страви від Євгена Клопотенка

Процес тушкування голубців не повинен бути занадто тривалим. Приблизно 40-50 хвилин буде достатньо. Якщо тушкувати голубці довше, вони стануть сухими і жорсткими.

Для тушкування голубців можна використовувати воду або бульйон. Якщо ви виберете воду, то голубці будуть більш щільними і соковитими. Якщо ви виберете бульйон, то голубці будуть більш ніжними і ароматними.

Для смачного тушкування голубців можна додати овочеву засмажку. Для цього потрібно обсмажити на олії цибулю, моркву і болгарський перець.

Для аромату можна додати лавровий лист.

Викладіть підготовлені голубці в каструлю. Зверху овочеву засмажку з підливою. Залийте все окропом або бульйоном. Рідина повинна повністю покривати голубці.

Тушкуйте голубці на повільному вогні під кришкою.

Поради

Для більш ніжного смаку голубців можна додати сметану або майонез.

Якщо ви хочете, щоб голубці були більш пікантними, можна додати в підливу перець чилі або інші спеції.

Голубці можна тушкувати не тільки в каструлі, але й в духовці. Для цього потрібно розкласти голубці в форму для запікання, залити їх підливою і запекти в духовці при температурі 180 градусів близько 40 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не виходить випічка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!