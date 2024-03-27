Відкрийте для себе вінегрет по-литовськи: ідеальний рецепт до посту

Починаючи з 18 березня, в час Великого посту, традиційно уникають вживання м’яса, риби, молока, яєць та інших продуктів тваринного походження. Це ідеальний момент, щоб насолодитися класичним вінегретом. Однак, для додання новизни, спробуйте приготувати цю страву за литовським рецептом.

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Салат включає прості інгредієнти, в тому числі мариновані або обсмажені гриби. Рекомендується запікати овочі, що додасть йому яскравості та соковитості, пише Shuba.

Як готувати вінегрет за литовським рецептом

На 6 порцій знадобиться:

картопля – 4 шт.;

буряк – 2 шт.;

квашена капуста – 400 г;

мариновані гриби – 300 г;

огірки солоні — 5 шт.;

морква – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

оливкова олія – 48 мл;

сіль – 500 г.

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Приготування:

Розпочинаємо з підігріву духовки до температури від 180 до 200 градусів. На пергамент розсипаємо щонайменше половину упаковки кам'яної солі, розкладаємо помиті буряк, картоплю та морквину. Запікаємо овочі до м’якості, що займе приблизно 40-50 хвилин. Після цього, даємо овочам трохи вистигнути, потім знімаємо шкірку, нарізаємо їх на кубики середнього розміру і перекладаємо у салатницю. Далі беремо цибулю, ретельно її миємо, чистимо від лушпиння і нарізаємо на тонкі кільця. Потім обсмажуємо на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору і додаємо до овочів у салатницю. Солоні огірки та мариновані гриби нарізаємо на маленькі кубики й також висипаємо до інших інгредієнтів. Квашену капусту викладаємо у друшляк, даємо зайвій рідині стекти, дрібно нарізаємо її й змішуємо з рештою овочів. На завершення, солимо за смаком, ретельно перемішуємо всі компоненти, залишаємо салат настоятися близько 30 хвилин, після чого його можна подавати на стіл.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичний рецепт салату зі скумбрією та кукурудзою.

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