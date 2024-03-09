Дуже нестандартне та смачне поєднання: як приготувати салат зі скумбрією та кукурудзою

Любите рибні салати? Тоді вам точно сподобається цей рецепт салату з копченої скумбрії! Він готується дуже швидко, адже варити потрібно лише яйця.

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За бажанням, можете додати до салату зелень. Цей салат виходить дуже ситним, смачним та ароматним. Він чудово підійде для обіду або вечері. Скумбрію можна замінити іншою копченою рибою, наприклад, оселедцем або лососем. Рецептом поділились на сайті Shuba.

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Інгредієнти:

1 копчена скумбрія

4 курячих яйця

1 огірок

1 солодкий перець

1 цибулина

1 ст. л. винного оцту

200 г консервованої кукурудзи

3 ст. л. майонезу

2 ст. л. сметани

Сіль та чорний перець за смаком

Зелень за бажанням

Приготування:

Відваріть яйця круто, остудіть, почистіть та наріжте кубиками. Цибулю наріжте довільно, додайте оцет і залиште маринуватися на 10 хвилин. Огірок наріжте кубиками, а з перцю видаліть серцевину та наріжте його кубиками. Розберіть скумбрію, відділіть м'ясо від хребта, виберіть кісточки. Подрібніть м'ясо виделкою. Викладіть у миску рибу, яйця, перець, цибулю. З кукурудзи злийте рідину, додайте зерна до салату. Для заправки змішайте майонез зі сметаною, приправте сіллю й перцем до смаку, перемішайте. Заправте салат і перемішайте.

Смачного!

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