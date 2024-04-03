Візажистка показала прості та легкі прийоми, які допоможуть вам виглядати на роки молодшими

Більшість жінок прагне зберегти молодість і красу якомога довше. І хоча час невблаганно йде вперед, є кілька простих прийомів, які допоможуть вам виглядати молодшими за допомогою макіяжу.

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Візажистка Кейт Альберт поділилася у TikTok шістьма б'юті-хаками, які допоможуть вам виглядати молодше за допомогою макіяжу.

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1. Крем для повік:

Нанесіть крем для повік на область під очима за допомогою валика для обличчя, рухаючись від носа до скронь. Це допоможе позбутися накопиченої рідини й зменшити темні кола.

2. Очні краплі:

Використовуйте очні краплі, щоб освітлити білки очей. Це візуально зробить їх більшими й молодшими.

3. Тональний крем:

Наносьте тональний крем пальцями, втискаючи його в шкіру. Це допоможе виглядати шкірі більш природно.

4. Коректор:

Змішайте краплю праймера з коректором і нанесіть на обличчя пальцями. Це забезпечить більш щільне покриття і довговічність макіяжу.

5. Пудра:

Відмовтеся від напівпрозорих і білих пудр, які підкреслюють недоліки. Вибирайте пудру з невеликим відтінком, щоб надати шкірі здорового сяйва.

6. Кремовий бронзер:

Додайте кремовий бронзер, щоб візуально підігріти колір обличчя. Це додасть вам свіжості й молодості.

Ось ще кілька порад від експертки, які допоможуть вам виглядати молодше:

Здоровий спосіб життя: правильне харчування, регулярні фізичні вправи і якісний сон - це основа краси і молодості. Догляд за шкірою: використовуйте зволожуючі креми, сироватки і SPF-захист, щоб зберегти шкіру здоровою і сяючою. Макіяж: вибирайте натуральні відтінки і текстури, які не підкреслюють зморшки. Зачіска: правильна зачіска може візуально скинути кілька років.

Найголовніше - це любити себе і приймати свій вік. Коли ви відчуваєте себе впевнено і щасливою, це видно по вашому обличчю.

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