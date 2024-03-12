Мішки під очима: причини їхньої появи та як позбутися

Поява мішків під очима може бути атрибутом старіння, але вона також може вказувати на серйозні проблеми зі здоров’ям. По-перше, варто зазначити, що це переважно косметичний дефект, але іноді може бути ознакою серйозних захворювань, таких як хвороби судин і серця, порушення роботи нирок або обміну речовин.

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Мішки під очима утворюються через вікові зміни, коли кругові м’язи очей втрачають свій тонус та шкіра починає обвисати. Жирова тканина, що заповнює цей простір, також може призвести до утворення мішків. Про це розповів пластичний хірург Арман Саркісян у своєму блозі на сайті virtus.ua.

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Старіння та інші фактори ризику

Старіння відіграє ключову роль у появі мішків під очима, оскільки організм втрачає колаген і жир, які забезпечують еластичність і тонус шкіри. Ця втрата може сприяти провисанню шкіри, особливо навколо очей, через тонку структуру цієї області.

Інші фактори, що впливають на появу мішків

Низький рівень колагену, хронічні захворювання, інфекції, алергії, стрес, недосипання, куріння та споживання алкоголю також можуть сприяти утворенню мішків під очима. Крім того, жировий прошарок може висунутися вперед і заповнити простір під очима, що є звичайним явищем при старінні.

Методи лікування мішків під очима

Існує кілька способів лікування мішків під очима, включаючи домашні засоби, блефаропластику, лазерну терапію та використання філерів.

Домашні методи

Серед домашніх методів відзначаються використання прохолодних компресів, нормалізація режиму сну, сон з піднятою головою, обмеження споживання рідини та солі, а також використання косметики, наприклад, консилера.

Блефаропластика

Блефаропластика — це косметична операція, яка включає видалення надлишків шкіри та жиру під очима, що може покращити їх зовнішній вигляд.

Лазерна терапія

Лазерна терапія використовується для відновлення поверхні шкіри та усунення зморшок під очима.

Філери

Використання філерів може допомогти у відновленні об’єму під очима та покращенні форми запалих повік.

Варто пам’ятати, що вибір методу лікування мішків під очима повинен бути здійснений за консультацією з лікарем, щоб обрати найефективніший та безпечний для вас спосіб.

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