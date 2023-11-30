Ветеринари назвали справжню причину, чому ніколи не можна будити сплячу собаку

Ветеринари переконані, що пробудження сплячих собак насправді може спричинити серйозні проблеми. Насамперед потрібно дати собаці час прокинутися природним чином.

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Видання Best Life пояснило, чому варто розуміти цикл сну собаки перед тим, як її будити. Якщо ви все-таки змушені будити сплячу собаку, будьте обережні і дайте їй час адаптуватися до нового стану.

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Собаки багато сплять, але не дарма

Іноді собаки дрімають, тому що їм нудно, але насправді собакам потрібно так багато сну, тому що він "допомагає відновити їхній імунітет і відновлює пошкоджені клітини в їхніх тілах". Таку думку висловила спеціалістка з добробуту тварин Катрін Джордж.

За даними Американського кінологічного клубу (AKК), в середньому собаки проводять близько половини свого дня уві сні і "30% не сплять, але відпочивають, і лише 20% – активні". Ці цифри коливаються для цуценят, літніх собак і великих порід собак.

У собак режим сну подібний до людей

Попри те, що собакам потрібно набагато більше сну, ніж людям, але цикли сну подібні до нас. Катрін Джордж повідомила, що, як і люди, собаки з часом впадають у швидкий сон (швидкі рухи очей). Це вважається найглибшим циклом сну як для собак, так і людей.

Однак кінологи пояснюють, що в той час, як люди проводять близько 25% свого сну в циклі REM, це лише близько 10% для собак "через їх нерегулярний режим сну". Тому їм потрібно більше загального сну, щоб компенсувати це.

Під час сну собакам потрібно приблизно 10 хвилин, щоб перейти від повільної хвилі – під час якої сповільнюється дихання, падає кров’яний тиск і зменшується частота серцевих скорочень – до швидкого руху очей. У фазі REM їхні очі обертаються під закритими повіками, і їхнє тіло може реагувати на сни. Собаки ворушать вухами, очима, ногами або хвостом. У цей час вони також можуть спати на боці.

Оскільки вони глибоко сплять і, можливо, бачать сни, це зовсім невідповідний час, щоб налякати собаку, щоб прокинутися. Вони можуть бути дезорієнтованими і стрибати, дряпатися або навіть кусатися. Але, якщо можете, старайтеся їх не будити взагалі.

Може бути важко визначити, коли ваша собака увійшла в швидкий цикл сну, тому бажано не будити її, коли вона дрімає. Існують й інші причини, чому цього робити не варто. Зокрема це захворювання, такі як втрата слуху, артрит і травми спини, які можуть спричинити більшу реакцію собак, якщо їх раптово розбудитися. Така інтенсивна реакція може призвести до того, що вони завдадуть собі травми, або раптовий посилений фізичний дискомфорт може змусити їх інстинктивно рипнути або гарчати через реакцію "втечі або бійтеся".

Якщо вам потрібно розбудити сплячу собаку, починайте тихо вимовляти її ім’я, щоб не налякати її, або покласти "їм під ніс смачненьке, щоб зробити пробудження більш позитивним".

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