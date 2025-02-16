Вічні діти: топ найменших порід котів

Деякі породи кішок навіть у дорослому віці зберігають грайливий характер і чарівну зовнішність кошенят. Саме такі улюбленці викликають захват у котолюбів, адже вони не тільки компактні, а й завжди сповнені енергії та ніжності.

Портал Purina назвав п’ять найменших порід кішок, які ідеально підійдуть тим, хто мріє про маленького пухнастого друга. Ці породи дуже мініатюрні та милі.

Сінгапурська кішка

Ця порода вдвічі менша за середньостатистичну кішку: її зріст становить 23-30,5 см, а вага рідко перевищує 2 кг. Мініатюрні сінгапури вирізняються не лише зовнішністю, а й активністю – вони надзвичайно спритні та обожнюють лазити. Водночас ці кішки дуже прив’язані до господарів і полюбляють сидіти на колінах.

Манчкін

Названі на честь персонажів із "Чарівника країни Оз", манчкіни – одна з найвідоміших порід маленьких котів. Їхній крихітний зріст пояснюється генетичною мутацією, яка робить лапки коротшими за звичайні. Найнижчий манчкін мав усього 12,7 см у холці.

Хоча через короткі лапи вони не можуть високо стрибати, натомість відзначаються спритністю та енергійністю, зберігаючи грайливий характер кошенят протягом усього життя.

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Американський керл

Ця порода відома незвичайною формою вух, які загинаються назад до основи черепа. Цікаво, що кошенята народжуються з прямими вушками, які починають загинатися лише через 2-10 днів. Через цю особливість вони потребують ретельного догляду за вушними раковинами.

Американські керли – дуже ласкаві, грайливі та ідеальні для сімей з дітьми. Їхній мініатюрний розмір лише додає їм шарму.

Корніш-рекс

Корніш-рекси легко впізнати за їхньою хвилястою шерстю, яка майже не линяє, що робить їх однією з гіпоалергенних порід. Вони мають витончену статуру та важать не більше 4 кг, але найцікавіше – їхні повадки. Ці кішки зберігають грайливість кошенят навіть у дорослому віці.

Заводячи корніш-рекса, варто бути готовими до його допитливості: довгі пальці на лапах дозволяють йому відкривати шафи та двері.

Девон-рекс

Зовні девон-рекси нагадують корніш-рексів, проте мають коротші вуса, великі круглі очі та характерні великі вуха, що надає їм казкового вигляду. Їхня вага зазвичай становить 2-4,5 кг.

Ці кішки надзвичайно соціальні та обожнюють проводити час із людьми – їх часто можна зустріти на плечах або колінах господаря. Проте вони не терплять самотності, тому тим, хто багато часу проводить поза домом, варто обрати іншу породу.

Якщо ви шукаєте компаньйона, який збереже грайливий характер і милий вигляд кошеняти навіть у дорослому віці, одна з цих порід може стати ідеальним вибором!

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