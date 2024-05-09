Вашим клумбам позаздрять сусіди: це копійчане добриво робить дива

Кропива – це не лише бур'ян, а й цінне джерело поживних речовин для ваших рослин. Добриво з кропиви багате на азот, калій, кальцій, залізо та інші мікроелементи, які необхідні для росту та розвитку овочів, фруктів, квітів та ягід.

Окрім того, добриво з кропиви покращує структуру ґрунту, стимулює ріст корисної мікрофлори та пригнічує розвиток шкідників.

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Приготувати підживлення з кропиви дуже просто:

Заповніть пластикову діжку на третину-половину посіченими стеблами та листям кропиви. Залийте гарячою водою, не доливаючи до верху кілька сантиметрів. Накрийте поліетиленом або кришкою та поставте в тінь. Перемішуйте вміст 2-3 рази на тиждень.Через 2 тижні настій буде готовий. Розбавте його водою 1:10 перед використанням.

Поливайте цим настоєм городину раз на 2 тижні. Залишки кропиви з діжки можна використовувати як мульчу.

До настою кропиви можна додавати й інші рослини, наприклад, кульбабу.

Найкраще використовувати добриво з кропиви після поливу, в похмурі дні або ввечері.

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