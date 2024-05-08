Обрізати чи ні: що робити з бузком після цвітіння

Бузок - це чудовий чагарник, який прикрашає сади своїми пишними квітами. Щоб ваш бузок радував вас красою щороку, важливо його правильно обрізувати після цвітіння.

Обрізування бузку після цвітіння має свої переваги. Воно стимулює зростання нових пагонів та зберігає силу рослини. Після цвітіння бузок витрачає багато сил на формування насіння. Обрізування суцвіть дозволяє рослині направити цю енергію на ріст нових пагонів.

Вас також зацікавить: Саджанці не потрібні: як розмножити бузок за допомогою живців

Також обрізка допомагає прорідити кущ, видаляючи старі, хворі або заважають гілки. Це робить його більш охайним і естетично привабливим.

Як правильно обрізати бузок:

Обрізування слід проводити після того, як суцвіття повністю відцвітуть. Зазвичай це робиться через 2-3 тижні після закінчення цвітіння. Використовуйте гострий секатор. Не рекомендується обривати гілки руками, адже це може призвести до пошкодження рослини. Обріжте відцвілі суцвіття разом з 2-3 парами листків. Це допоможе стимулювати ріст нових пагонів.

Видаліть старі, хворі або заважають гілки. Це допоможе прорідити кущ і зробити його більш охайним. Не обрізайте гілки занадто коротко. Це може призвести до ослаблення рослини. Після обрізування обробіть зрізи садовим варом. Це допоможе захистити рослину від інфекцій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити троянди від попелиці та стимулювати їх ріст.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!