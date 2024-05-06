Шість простих способів захистити садові рослини під час спеки: так роблять досвідчені городники

Низка городніх рослин доволі легко переносить прямі сонячні промені та спеку. Однак є городні культури, для яких у спеку потрібне захист, щоб листя не сохло й рослина не загинула.

Фахівці з городництва назвали шість способів захистити рослини під час спеки. Ці поради допоможуть вашому саду вижити під час активності сонця.

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Полив

Експерти зауважують, що вберегти рослини від теплових ударів допоможе регулярний та інтенсивний полив. Це дозволить рослинам розвинути здорову, міцну кореневу систему.

Особливо важливо поливати рослини упродовж вегетаційного періоду.

Час поливу

Полив треба проводити до 7 годин ранку, або після 22 години. Полив задовго до піка денної спеки дасть їм достатньо часу, щоб увібрати воду. Рослини можуть в’янути під сильною спекою та сильним сонцем, але це не обов’язково означає, що їм потрібно більше води.

Перш ніж поливати, перевірте вміст вологи у ґрунті. Якщо на глибині 4-7 см земля під рослиною волога, зачекайте з поливом.

Не лийте воду на листя

Уникайте намочування листя та стебла рослин під час спеки, інакше рослини отримають опіки. Волога підсилює промені сонця, як збільшувальне скло. Краплі води, що затримуються на листках рослин під прямим сонячним промінням можуть посилити інтенсивність і тепло сонця, а також збільшити ймовірність сонячних опіків на листі. Треба поливати ґрунт навколо основи рослини, а не саму рослину, особливо під час спеки.

Не забудьте про мульчу

Рослини чутливі до зміни температур. Особливо це стосується їхнього коріння постраждало. Тому обов’язково замульчуйте свій сад, щоб створити захисний шар для ґрунту та коренів.

Забезпечте тінь

Це неймовірно ефективний засіб для збереження прохолоди та захисту рослин під час спеки. Завдяки зменшенню інтенсивності сонячного світла та тепла, що падає на рослини, ґрунт залишається прохолоднішим, краще утримує вологу та загалом зменшує вплив надмірного тепла на рослини. Тінь може запобігти сонячним опікам на плодах.

Боротьба зі шкідниками

Останній спосіб допомогти вашому саду пережити хвилю спеки — виростити здоровіші рослини. Рослини, які перебувають у стані стресу або уражені шкідниками, більш чутливі до спеки.

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