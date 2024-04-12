Втратите врожай: чому не можна поливати грядку у сонячну погоду

Багато городників знають, що рослини потребують регулярного поливу. Але чи знаєте ви, що час поливу може мати таке ж значення, як і кількість води?

Полив вдень може бути шкідливим для ваших рослин з кількох причин:

Сонячні опіки: Краплі води на листі, подібно до лінз, фокусують сонячні промені, що може призвести до опіків у вигляді білих плям.

Краплі води на листі, подібно до лінз, фокусують сонячні промені, що може призвести до опіків у вигляді білих плям. Задуха: Вдень температура повітря висока, а вологість низька. Це може призвести до того, що рослинам буде важко дихати, а листя почне в'янути.

Вдень температура повітря висока, а вологість низька. Це може призвести до того, що рослинам буде важко дихати, а листя почне в'янути. Втрата врожаю: Попадання холодної води на коріння в спеку може викликати стресову реакцію у рослини, що негативно впливає на цвітіння та плодоношення.

Попадання холодної води на коріння в спеку може викликати стресову реакцію у рослини, що негативно впливає на цвітіння та плодоношення. Неефективність: Вода, що потрапляє на ґрунт вдень, швидко випаровується під впливом сонця, не встигаючи вбратися корінням.

Про це пише Апостроф.

Тому рекомендується поливати вранці, до 10 години, або ввечері, після 16 години.

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Ось кілька порад щодо правильного поливу в спеку:

Використовуйте теплу воду: Холодна вода може шокувати рослини.

Поливайте ґрунт, а не листя: Це допоможе уникнути сонячних опіків і грибкових захворювань.

Це допоможе уникнути сонячних опіків і грибкових захворювань. Мульчуйте ґрунт: Мульча допоможе зберегти вологу в ґрунті та зменшити випаровування.

Мульча допоможе зберегти вологу в ґрунті та зменшити випаровування. Слідкуйте за вологістю ґрунту: Перед поливом перевірте, чи дійсно ґрунт потребує води.

Перед поливом перевірте, чи дійсно ґрунт потребує води. Не перезволожуйте ґрунт: Перезволоження може призвести до загнивання коріння.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо на городі чи в саду мало місця.

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