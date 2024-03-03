Які дерева найкраще підходять для живої огорожі
Жива огорожа – це не просто огорожа, а й окраса вашого подвір'я. Вона може бути квітучою, зеленою, високою або низькою - все залежить від ваших вподобань.
Це чудовий спосіб зробити ваше подвір'я красивим і затишним. Зверніть увагу на поради досвідчених садівників, і ви зможете створити огорожу, яка буде радувати вас багато років, пише prostoway.
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Які ж рослини вибрати для живоплоту?
Досвідчені садівники радять звернути увагу на:
- Бузок: невибагливий у догляді, добре піддається стрижці, красиво цвіте.
- Шипшина: швидко розростається, дає корисні плоди, любить сонце.
- Жасмин: невибагливий, пишно квітне, може рости на одному місці багато років.
- Спірея: добре росте в тіні, легко стрижеться, красиво цвіте.
- Туя: з неї можна створити огорожу будь-якої висоти, невибаглива до ґрунту.
При виборі рослин також важливо враховувати:
- Клімат: деякі рослини не переносять морозів або посухи.
- Тип ґрунту: не всі рослини однаково добре ростуть на різних ґрунтах.
- Освітленість: деякі рослини люблять сонце, інші – тінь.
- Ваші вподобання: вибирайте рослини, які вам подобаються.
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