Які дерева найкраще підходять для живої огорожі

Жива огорожа – це не просто огорожа, а й окраса вашого подвір'я. Вона може бути квітучою, зеленою, високою або низькою - все залежить від ваших вподобань.

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Це чудовий спосіб зробити ваше подвір'я красивим і затишним. Зверніть увагу на поради досвідчених садівників, і ви зможете створити огорожу, яка буде радувати вас багато років, пише prostoway.

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Які ж рослини вибрати для живоплоту?

Досвідчені садівники радять звернути увагу на:

Бузок: невибагливий у догляді, добре піддається стрижці, красиво цвіте.

Шипшина: швидко розростається, дає корисні плоди, любить сонце.

швидко розростається, дає корисні плоди, любить сонце. Жасмин: невибагливий, пишно квітне, може рости на одному місці багато років.

невибагливий, пишно квітне, може рости на одному місці багато років. Спірея: добре росте в тіні, легко стрижеться, красиво цвіте.

добре росте в тіні, легко стрижеться, красиво цвіте. Туя: з неї можна створити огорожу будь-якої висоти, невибаглива до ґрунту.

При виборі рослин також важливо враховувати:

Клімат: деякі рослини не переносять морозів або посухи.

деякі рослини не переносять морозів або посухи. Тип ґрунту: не всі рослини однаково добре ростуть на різних ґрунтах.

Освітленість: деякі рослини люблять сонце, інші – тінь.

деякі рослини люблять сонце, інші – тінь. Ваші вподобання: вибирайте рослини, які вам подобаються.

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