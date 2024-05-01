Ваші предки могли бути росіянами, які приєднались до козацтва: названо список прізвищ

Період козацької доби відіграє ключову роль у літописі України. В ті часи сформувалася значна частина нинішніх українських фамілій.

Особливі прізвища тоді отримували росіяни, які ставали частиною козацтва. Про це пише RadioTrek.

Згідно з історією, козаки славилися своїм запальним норовом та гострим відчуттям гумору, завжди готові наділити когось кумедним прізвиськом, яке згодом перетворювалося на прізвище. Їхні ряди поповнювали численні представники з-за кордону, кожному з яких вони знаходили особливе прізвисько, що відображало його національність.

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Козаки могли назвати росіян по наступному:

Москаль , Москаленко , Москалюк – ці прізвища є найбільш поширеними у цій категорії, з десятками тисяч носіїв серед українців.

, , – ці прізвища є найбільш поширеними у цій категорії, з десятками тисяч носіїв серед українців. Донець – походить від Донського козацького війська, і більше ніж 6 тисяч українців мають це прізвище.

– походить від Донського козацького війська, і більше ніж 6 тисяч українців мають це прізвище. Солдат, Солдатов, Солдатенко – вказують на службу в солдатських полках московського війська. В Україні налічується кілька тисяч носіїв цих прізвищ.

Болоховець – досить рідкісне прізвище, яке мають менш як сто осіб.

– досить рідкісне прізвище, яке мають менш як сто осіб. Торчанин – майже зникле прізвище, з лише декількома десятками носіїв в Україні.

Також варто зазначити, що не завжди потрібно було мати російське походження для отримання такого прізвиська – іноді його присвоювали навіть тим, хто мав лише зв’язок з росією.

Нагадаємо, раніше ми писали про прізвища, які прийшли в Україну з печенігами.

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