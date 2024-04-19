Ваші предки могли бути кочівниками: названо прізвища, які прийшли в Україну з печенігами

Українське суспільство відоме своїми цікавими та унікальними прізвищами, які є частиною культурної спадщини. Часто вони відображають родовід, особливості професій або особистісні риси, а деякі з них навіть мають коріння, що сягає давніх часів печенігів.

Згідно з дослідженнями українського вченого Валентина Стецюка, існують переконливі аргументи, що сучасні чечени можуть бути прямими потомками печенігів, древнього народу, який оселився на території українського Причорномор’я та брав активну участь у житті регіону між I та II тисячоліттями, пише Телеграф.

Дослідник звернув увагу на деякі українські прізвища, чиє походження залишається невідомим, і зіставив їх з окремими словами чеченської мови. Результати показали, що існує велика кількість носіїв подібних родових імен.

Читайте також: Перевірте чи маєте ви іноземне коріння згідно з вашим прізвищем

Список найбільш поширених прізвищ, коріння яких сягає чеченських або печенізьких витоків:

Борц і похідні — від слова "просо";

Букар від слова "букара" — "горбатий, сутулий";

Бурса — "тростин";

Везарка — "коханий, коханець";

Говрас змінене слово "говрах" — "вершник" (або говр "кінь");

Гома — "косою, кривою";

Гота — "плуг і упряж";

Деган — "серцевий";

Джима — "молодий";

Заза — "квітучий";

Кеня — "старий";

Керлан — "новий";

Кізя — "безжальний";

Мецан — "голодний";

Мохо — "сірий" або "загорілий";

Нажа — "дуб";

Онда — "міцний";

Хазай — "гарний".

За словами вченого, ці родові імена були передані українцям через асиміляцію печенігів, чиї імена збереглися до сьогоднішнього дня. Він також зазначив, що існує можливість доповнення цього переліку в майбутньому.

Раніше було названо список прізвищ, які свідчать, що ваш рід славився сильними жінками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!