Які українські прізвища означають, що предки могли бути євреями

Чи замислювалися ви, що прізвище може розповісти про походження людини? В Україні чимало людей мають родові імена, які свідчать про єврейське коріння їхніх предків.

Історично єврейське населення на Правобережжі України становило значну частку міських жителів, пише ТСН. Їх також можна було зустріти в українських селах, де вони отримували прізвиська від односельчан, які з часом ставали родовими іменами.

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Які прізвища можуть вказувати на єврейське походження?

Атлас: Це дуже поширене прізвище серед євреїв.

Габінет, Зельман: Ці прізвища давали євреям, які орендували приміщення православних церков.

Ці прізвища давали євреям, які орендували приміщення православних церков. Бухер, Верхер, Маргулес, Нішт, Ребман, Рубін, Шабас, Шайгець, Шайгіц: Ці прізвища також мають єврейське коріння.

Ці прізвища також мають єврейське коріння. Маргулес та Рубін: Ці родові імена могли належати асимільованим євреям.

Ці родові імена могли належати асимільованим євреям. Шайгець, Кумріг: Ці прізвища походили від прізвиськ, які з часом стали родовими іменами.

Прізвища, що походять від географічних назв

Близько 30% сучасних єврейських прізвищ походять від назв країн Центральної та Східної Європи, таких як Польща, Білорусь, Німеччина, Чехія, Литва, Молдова та Україна.

В Україні євреї почали селитися ще в XVI столітті, але прізвища з'явилися у них значно пізніше - в XIX столітті. Багато з цих родових імен походить від назв українських міст та містечок. Наприклад:

Бродський: Від назви міста Броди Львівської області.

Заводовкер: Від села Завадівка Черкаської області.

Від села Завадівка Черкаської області. Македонський: Від села Македони в Черкаській області.

Пам'ятайте:

Наявність певного прізвища не гарантує єврейського походження.

Найкращий спосіб дослідити свою генеалогію – це звернутися до фахівців або самостійно вивчити доступні записи.

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