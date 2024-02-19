У Тайвані виявили 4000-річний артефакт зі змією для ритуалів (фото)

Археологи виявили артефакт у формі змії, виготовлений близько 4000 років тому. Знахідку, ймовірно, використовували у стародавніх ритуалах.

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Команда дослідників з Національного університету Цін Хуа в Тайвані виявила предмет на піщаній дюні на північно-західному узбережжі острова, розташованому в районі Гуаньїнь у західному місті Таоюань. Про це повідомляє Newsweek.

Дослідники застосували радіовуглецевий метод датування, щоб визначити вік артефакту у формі змії, виявивши, що йому близько чотирьох тисячоліть.

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Артефакт схожий на ручку, яка колись була частиною якоїсь глиняної посудини. Вона має яскраву фігуру, схожу на кобру, з піднятою головою та опуклими шкірними складками на голові та шиї.

Іконографія змії є загальною рисою символіки багатьох стародавніх суспільств у східно-азіатському регіоні. Змії часто розглядаються як символічні тварини і вважаються мостом між небом і людиною.

На думку дослідників, гончарна ручка у формі змії могла походити від жертовного посуду для шаманів у стародавніх племінних суспільствах для виконання ритуалів.

Нагадаємо, у Таїланді знайшли таємничі гігантські дерев'яні труни на палях віком 2300 років.

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