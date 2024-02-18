У Хорватії біля фонтану виявили стародавню міську цистерну XIV століття (фото)

У Хорватії археологи виявили старовинну міську цистерну. Вона була створена у XIV столітті до моменту, коли в місті збудували водопровід.

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Цистерну виявили біля фонтану Онофріо в історичному районі Дубровника. Про це повідомляє Arkeonews.

Знахідку зробили під час ремонту кам'яної бруківки. Склепіння цистерни було всього на 30 сантиметрів нижче бруківки.

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Про старовинну громадську цистерну згадували в архівних документів. Наприкінці 15 століття вона перейшла під юрисдикцію монастиря Св. Клари.

Відомо, що фонтан Онофріо був побудований в 1438 році і постачав воду в місто з ряду джерел. Раніше його прикрашали скульптури, але в 1667 році він сильно постраждав від землетрусу.

Нагадаємо, у Таїланді знайшли таємничі гігантські дерев'яні труни на палях віком 2300 років.

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