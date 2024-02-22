У США врятували рідкісного білого алігатора, який постраждав через монети туристів (фото)
Рідкісний білий алігатор, якого звати Тібодо, переніс операцію з видалення 70 монет зі шлунка, які, ймовірно, кинули у його вольєр відвідувачі зоопарку та акваріуму Генрі Дорлі Омахи.
36-річний Тібодо, один із 10 алігаторів у зоопарку, має лейцизм, що робить його білим. Під час планової перевірки здоров'я ветеринари виявили монети на рентгені, пише зоопарк, в якому живе тварина.
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Зазначається, що 15 лютого Тібодо переніс операцію з видалення монет і перевірки його крові на наявність токсичних хімікатів.
"Тібодо безпечно знеболили та інтубували", - сказала Крістіна Плуг, помічник ветеринара зоопарку.
"Пластикову трубу поставили, щоб захистити його рот і безпечно передати інструменти, які використовуються для доступу до монет, наприклад камеру, яка допомогла нам керувати пошуком цих об'єктів", – додала Плуг.
Тібодо щасливо одужав і повернувся до свого вольєра.
Зоопарк закликає відвідувачів не кидати монети у водойми, адже це може бути небезпечно для тварин.
"Можливо, люди кидали монети в пащу алігатора, адже їх важко дістати із землі", - сказала Плуг.
Лейцизм - це генетичне захворювання, схоже на альбінізм, яке викликає аномалії пігментації. У Тібодо лейцизм призвів до часткової втрати пігментації, але його очі мають нормальний колір.
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