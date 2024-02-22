У США врятували рідкісного білого алігатора, який постраждав через монети туристів (фото)

Рідкісний білий алігатор, якого звати Тібодо, переніс операцію з видалення 70 монет зі шлунка, які, ймовірно, кинули у його вольєр відвідувачі зоопарку та акваріуму Генрі Дорлі Омахи.

Відео дня

36-річний Тібодо, один із 10 алігаторів у зоопарку, має лейцизм, що робить його білим. Під час планової перевірки здоров'я ветеринари виявили монети на рентгені, пише зоопарк, в якому живе тварина.

Також читайте: У Британії лисиця викрала телефон та зробила селфі (відео)

Зазначається, що 15 лютого Тібодо переніс операцію з видалення монет і перевірки його крові на наявність токсичних хімікатів.

"Тібодо безпечно знеболили та інтубували", - сказала Крістіна Плуг, помічник ветеринара зоопарку.

"Пластикову трубу поставили, щоб захистити його рот і безпечно передати інструменти, які використовуються для доступу до монет, наприклад камеру, яка допомогла нам керувати пошуком цих об'єктів", – додала Плуг.

Тібодо щасливо одужав і повернувся до свого вольєра.

Зоопарк закликає відвідувачів не кидати монети у водойми, адже це може бути небезпечно для тварин.

"Можливо, люди кидали монети в пащу алігатора, адже їх важко дістати із землі", - сказала Плуг.

Лейцизм - це генетичне захворювання, схоже на альбінізм, яке викликає аномалії пігментації. У Тібодо лейцизм призвів до часткової втрати пігментації, але його очі мають нормальний колір.

Нагадаємо, біля АЕС у США помітили масову колонію гострорилих крокодилів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!